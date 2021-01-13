В городском общественном транспорте продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

Проверки не прекращались и в период новогодних праздников. Сейчас же они необходимы в связи с тем, что жители города вышли на работу, у всех школьников возобновилось очное обучение, и пассажиропоток начал расти.

– Представители профильного департамента, контрольно-ревизионных подразделений предприятий и организаций-перевозчиков, заручившись поддержкой активистов городского штаба добровольной народной дружины и полицейских города, выходят в рейды в любую погоду. Сейчас она очень морозная, и когда в рейсе выявляем младших школьников и подростков без защитных средств, мы с пониманием относимся к этим случаям: таких нарушителей из салонов ни в коем случае не высаживаем. Однако профилактическую работу проводим с ними в обязательном порядке. В связи с этим обращаемся к родителям, чтобы они тоже напоминали своим детям о необходимости надевать маски в общественном транспорте, заботились о том, чтобы в портфелях, рюкзаках, сумках всегда были средства защиты органов дыхания. Также не высаживаем тех, кто все-таки надел маску после замечаний контролеров, – отметила пресс-секретарь компании «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая.

Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин, общественный транспорт не сможет продолжить движение, пока все пассажиры не будут в масках. За этим кроме участников рейдов следят кондукторы и водители. Во всем подвижном составе, задействованном на маршрутах, идет периодическое аудиоинформирование, размещены объявления с телефонами горячей линии, по которым можно обратиться и по вопросам противоэпидемических мер в транспорте. Все обращения берутся в отработку.

администрация Самары



Если жалоба приходит в адрес того или иного водителя, ему как минимум грозит дисциплинарное взыскание – чаще всего это лишение премии. К примеру, накануне водитель автобуса №2 был замечен проверяющими, так как во время рейса он приспустил маску. Это возможно только в том случае, если водительская кабина отделена от пассажирского салона, например, застеклена. Кроме того, персонал на линии может понести административное наказание наравне с пассажирами-нарушителями.

С начала октября прошлого года составлено 155 административных материалов. В городском метро 10 791 человек не смогли совершить поездку по своей вине. Из них 9489 потенциальных пассажиров не попали даже к турникетам самарской «подземки».

– Не так часто, как раньше, но все же и сейчас встречаются нарушители, которые забывают средство защиты дома. И еще реже попадаются люди, категорически не соглашающиеся носить маску — никакие аргументы, касающиеся защиты жизни и здоровья в пандемический период, на них не действуют. Надеемся, что в условиях режима повышенной готовности возымеет действие протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. Алгоритм подготовки административного материала несложен: полиция проверяет документы, устанавливает личность нарушителя, указывает, когда, во сколько, в каком подвижном составе, какого вида транспорта и на каком маршруте зафиксировано нарушение. Гражданин вправе добавить свои пояснения по данному вопросу. Далее санкции зависят от судебного решения. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей, — пояснил Юрий Тапилин.

администрация Самары



Помимо этого, для снижения рисков распространения коронавируса, а также гриппа и других сезонных ОРВИ организована круглосуточная работа персонала, отвечающего за дезинфекцию подвижного состава общественного транспорта. С использованием хлорсодержащих растворов все контактные поверхности – поручни, сиденья, двери, валидаторы, а также полы и даже потолки подвергаются усиленной обработке.

Фото обложки: администрация Самары