В новогодние праздники робот-помощник обзвонил более 5600 пациентов, лечащихся от коронавируса на дому

Специалисты регионального координационного центра амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ и коронавирусом приняли более 2700 звонков, а также оформили более 2300 вызовов на дом медработников.

Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, сотрудники центра сами ежедневно обзванивают пациентов для дистанционного мониторинга состояния их здоровья и контроля выполнения вызовов. В этом им помогает роботизированный голосовой сервис. Он следит за состоянием пациентов, проходящих амбулаторное лечение на дому. В праздники телефонный помощник обзвонил более 5600 человек.

Региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи был создан министерством здравоохранения по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова для повышения доступности медицинской помощи жителям региона в период сложной эпидемиологической ситуации.

Как рассказала заместитель главного врача по качеству оказания медицинской помощи поликлиники №15, руководитель координационного центра Елена Макарова, в центре, созданном на базе поликлиники, работают операторы и врачи.

– Мы отслеживаем обратную связь, по телефону узнаем, как пациенты чувствуют себя. Сейчас в штате 40 человек, которые работают в две смены, также нам помогают волонтеры. Трудимся с 8 до 20 часов каждый день, – сказала она.

Кроме того, продолжают работать и дополнительно сформированные мобильные медицинские бригады, основная задача которых – оказание медицинской помощи гражданам с признаками ОРВИ на дому.

– Наша поликлиника, как и региональный центр, работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни, – поясняет главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло. – Больных с хроническими заболеваниями на дому оперативно обслуживали бригады неотложной помощи. Мобильные бригады выезжали и к больным с новой коронавирусной инфекцией с лекарствами, которые назначал врач.

В координационном центре организована работа телефона горячей линии, куда жители Самарской области могут позвонить при повышенной температуре и признаках простудного заболевания и вызвать медицинских работников на дом.

В случае появления признаков ОРВИ, обострения имеющихся хронических заболеваний нужно остаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства по телефону регистратуры или горячей линии регионального координационного центра по бесплатным номерам: 122 и 8-800-30-22-163.

Фото обложки: Дмитрий Бурлаков