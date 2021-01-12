Самарские ученые разрабатывают тест-системы для оценки эффективности противовоспалительных лекарств

Статья ученых СамГМУ на эту тему была в конце ноября опубликована в международном журнале Biomolecules. Инициатором разработки стала ведущий научный сотрудник НПЦ «Самарский банк тканей», кандидат биологических наук, специалист в области клеточных технологий Наталья Осина. Она 20 лет работала в известных зарубежных компаниях и крупных вузах России.

Тест-системы разработаны для всех клеток организма, которые вырабатывают цитокины – триггеры, вещества, запускающие процесс воспаления в организме. Для проведения теста клетки «сажают» в специальные лунки, где они растут в питательной среде. Затем их стимулируют на выработку цитокинов, а после этого подавляют этот процесс с помощью лекарств. Затем с применением специальной диагностики оценивают, насколько эффективно препарат выполняет эту функцию. Если под его действием клетки перестали вырабатывать цитокины, значит, он эффективен.

– Мы проводим на клетках тестирование лекарств, обладающих противовоспалительным действием, которые применяются для лечения таких заболеваний, как псориаз, ревматоидный артрит, болезнь Крона и других. Таким образом, можно определить, эффективно ли новое лекарство или нет. Ведь чтобы выпустить препарат на рынок и применять его в клинической практике, нужно сначала проверить, насколько он эффективен, и как его можно в дальнейшем использовать для лечения пациентов, – рассказала директор НПЦ «Самарский банк тканей», заведующий биотехнологическим отделом Института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор Лариса Волова.

Кроме того, с помощью этого метода можно оценить, обладают ли дженерики таким же эффектом, как оригинальный препарат, а также обнаружить контрафактные лекарства.

Над этим исследованием ученые Самарского банка тканей работают третий год, а недавно получили финансирование на выполнение госзадания от Министерства здравоохранения РФ.

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