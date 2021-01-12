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    С середины марта изменится схема движения скоростного поезда Санкт-Петербург — Самара

    12.01.2021

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    Пять пар поездов «Стриж», курсирующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, транзитный «Стриж» № 713/714 Санкт-Петербург – Самара, а также ряд поездов «Ласточка», которые едут по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново, с 15 марта будут прибывать и отправляться на станции Черкизово. Сейчас там строят новый вокзальный терминал.

    Как отмечают в пресс-службе ОАО «РЖД», изменения связаны с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская — Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов.

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