Ученые установили, как выглядела Самара XVIII века

Для этого историки Самарского университета им. Королева начали исследовать ранее неизученную уникальную гравюру и путевой дневник английского путешественника XVIII века Джона Кэстля, состоявшего на русской службе.

Статья, посвященная наследию путешественника, опубликована в международном научном журнале Quaestio Rossica. Как стало известно, расположение крепостных сооружений Самары на гравюре, по словам историков, не совпадает полностью ни с одной из известных современных реконструкций, так как они делались на основе словесных описаний или по зарисовкам сомнительной точности, пишет РИА «Новости».

На гравюре Кэстля можно увидеть храмы Самары, ни один из которых не сохранился до наших дней. Это, например, каменная церковь Николая Чудотворца, деревянные Троицкая и Вознесенская церкви, два монастыря, мужской и женской. Также на рисунке присутствуют земляной вал с восточной стороны и возвышающаяся над городом сторожевая башня.

В дальнейшем ученые приступят к детальному исследованию истории присоединения и освоения приграничных земель Заволжья с 1734 года до образования Самарской губернии в 1851 году.

Фото обложки: РИА «Новости»

