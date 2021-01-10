Переболевших школьников не будут пускать на занятия без справок

В школах Самарской области ввели новые санитарные правила. Они касаются возвращения учеников к занятиям после болезни. Справки теперь будут требовать независимо от срока болезни — один день, три или более. Об этом сообщило региональное министерство науки и образования.

— После перенесенного заболевания, вне зависимости от продолжительности болезни, к посещению занятий в школе детей будут допускать при наличии медицинской справки, — объяснили в областном минобрнауки.

Напомним, в регионе с 11 января учеников всех классов решили вернуть с дистанционного обучения.