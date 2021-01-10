Самара

-2°C
    Поиск

    Переболевших школьников не будут пускать на занятия без справок

    10.01.2021

    8

    Андрей Грубин

    В школах Самарской области ввели новые санитарные правила. Они касаются возвращения учеников к занятиям после болезни. Справки теперь будут требовать независимо от срока болезни — один день, три или более. Об этом сообщило региональное министерство науки и образования.

    — После перенесенного заболевания, вне зависимости от продолжительности болезни, к посещению занятий в школе детей будут допускать при наличии медицинской справки, — объяснили в областном минобрнауки.

    Напомним, в регионе с 11 января учеников всех классов решили вернуть с дистанционного обучения.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Коммунальные службы продолжают чистить город от снега
    Погодные условия остаются сложными, самарские службы благоустройства и коммунальщики мобилизованы по всем направлениям. Только за одну ночь на 10 января […]

    Новости

    Новые данные по коронавирусу: зарегистрировано 283 новых случая
    Региональный оперативный штаб опубликовал данные по заражению коронавирусом в Самарской области. На 9 января зарегистрировано 283 новых случая — это […]

    Новости

    С самарских улиц вывезли более 10 000 тонн снега
    В ночь с 8 на 9 января в городе работала 501 единица техники. Вывезено 10 500 тонн снега. В данный […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации