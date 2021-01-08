Самара

-2°C
    Поиск

    Самарские школьники вернутся к очному обучению

    08.01.2021

    35

    После консультаций с Роспотребнадзором было принято решение, что все школьники с 11 января возвращаются к очной форме обучения. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграме.

    — Родителям обещал, что, как только позволит ситуация, дети вернутся в школы. Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и минздравом. Что касается других ограничительных мер, они продолжают действовать. Соблюдайте требования – мойте руки, носите маски и держите соцдистанцию. Также позаботьтесь о близких, кому 65 лет и больше, и расскажите им, что сейчас жизненно необходимо соблюдать самоизоляцию. Только от внимательности каждого из нас к себе и окружающим будет зависеть, как скоро вернёмся к привычной жизни, — заявил Дмитрий Азаров.

    Глава региона добавил, что в праздничные дни зафиксировано меньше случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии, а число тех, кто переносит болезнь в легкой форме, растет.

    Читайте также:

    Новости

    Коммунальные службы продолжают чистить город от снега
    Погодные условия остаются сложными, самарские службы благоустройства и коммунальщики мобилизованы по всем направлениям. Только за одну ночь на 10 января […]

    Новости

    Переболевших школьников не будут пускать на занятия без справок
    В школах Самарской области ввели новые санитарные правила. Они касаются возвращения учеников к занятиям после болезни. Справки теперь будут требовать […]

    Новости

    Новые данные по коронавирусу: зарегистрировано 283 новых случая
    Региональный оперативный штаб опубликовал данные по заражению коронавирусом в Самарской области. На 9 января зарегистрировано 283 новых случая — это […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации