Самарские школьники вернутся к очному обучению

После консультаций с Роспотребнадзором было принято решение, что все школьники с 11 января возвращаются к очной форме обучения. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграме.

— Родителям обещал, что, как только позволит ситуация, дети вернутся в школы. Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и минздравом. Что касается других ограничительных мер, они продолжают действовать. Соблюдайте требования – мойте руки, носите маски и держите соцдистанцию. Также позаботьтесь о близких, кому 65 лет и больше, и расскажите им, что сейчас жизненно необходимо соблюдать самоизоляцию. Только от внимательности каждого из нас к себе и окружающим будет зависеть, как скоро вернёмся к привычной жизни, — заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что в праздничные дни зафиксировано меньше случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии, а число тех, кто переносит болезнь в легкой форме, растет.