Самара

-2°C
    Поиск

    Губернатор Дмитрий Азаров поздравил православных Самарской области с Рождеством Христовым

    07.01.2021

    29

    Андрей Грубин

    Дорогие земляки!

    От всего сердца примите поздравления с Рождеством Христовым! Этот день с трепетом и надеждой ждут миллионы православных христиан нашей страны. Это праздник света и радости, когда каждый испытывает удивительное чувство сопричастности великому чуду – рождению Спасителя.

    Прошедший 2020-й год многому нас научил и заставил вспомнить ценность жизни, христианские добродетели – веру, милосердие, сострадание, способность не сдаваться и не отчаиваться. Мы с особой остротой почувствовали, как дороги нам наши близкие и даже незнакомые люди, которым нужна наша бескорыстная помощь. И каким хрупким был бы наш мир, не будь в нем любви, взаимной поддержки и единства.

    От всей души хочу сказать спасибо каждому за отзывчивость, доброе сердце, житейскую мудрость и терпение, трудолюбие и созидательный настрой. Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и гармонии в семьях, удачи и процветания в делах, бодрости духа и сил для новых побед и свершений!

    Пусть свет Вифлеемской звезды озаряет жизненный путь, а энергия родной самарской земли вдохновляет и придает уверенность! С праздником, с Рождеством Христовым!

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Коммунальные службы продолжают чистить город от снега
    Погодные условия остаются сложными, самарские службы благоустройства и коммунальщики мобилизованы по всем направлениям. Только за одну ночь на 10 января […]

    Новости

    Переболевших школьников не будут пускать на занятия без справок
    В школах Самарской области ввели новые санитарные правила. Они касаются возвращения учеников к занятиям после болезни. Справки теперь будут требовать […]

    Новости

    Новые данные по коронавирусу: зарегистрировано 283 новых случая
    Региональный оперативный штаб опубликовал данные по заражению коронавирусом в Самарской области. На 9 января зарегистрировано 283 новых случая — это […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации