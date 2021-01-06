Власти города работают над тем, чтобы сделать празднование Рождества безопасным

Накануне Рождества, которое верующие отпразднуют уже завтра, 7 января, глава Самары Елена Лапушкина провела заседание оперативного штаба по коронавирусу. Главы районов отчитались об эпидемиологической обстановке на своих территориях. Исходя из докладов, всплеска заболеваемости выше нормы не зафиксировано. Мониторинг медицинской статистики продолжается. За соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора в общественных местах налажен строгий контроль. Проверки проходят каждый день. Особых сложностей до сих пор не возникло.

— Утверждать, что мы хорошо отработали, можно будет только после январских праздников. Сейчас следует принять все необходимые меры, — заключила глава Самары.

В частности, сейчас особенно актуально обеспечить безопасность прихожан в храмах. Для них уже разместили санитайзеры с дезинфицирующими средствами. Нанесена разметка. Посетителям будут напоминать о необходимости социальной дистанции и ношении масок. Развешены и объявления с предупреждениями. При этом жителям рекомендуют присоединиться к рождественской службе, подключившись к телетрансляции. Особенно просят беречь себя тех, кто находится в зоне риска. Это представители старшего поколения 65 лет и старше.

— Наша задача — максимально оповестить население о правилах безопасности, обеспечить необходимые санитарные условия. В храме ношение маски обязательно, это поможет снизить риск заражения, — отметила мэр.

Кроме того, Елена Лапушкина поручила не ослаблять контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и тому подобных объектах.

— Важно, чтобы люди пользовались индивидуальными средствами защиты органов дыхания. Нередко посетители снимают маски после входа в здание или транспорт. С этим надо работать, — подчеркнула она.

В настоящее время следует особенно ответственно относиться к своему здоровью и беречь окружающих. Добавим: в развлекательных комплексах следят за тем, чтобы дети не находились там без сопровождения родителей. Это остается важной мерой, помогающей снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.