На заседании оперштаба обсудили проведение рождественских служб

В понедельник, 4 января, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Сообщается, что суточный темп прироста заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями снизился и составил 0,9%. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по области – 9,35, по России – 15,9.

На 53-й неделе 2020 года отмечается снижение заболеваемости ОРВИ: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 9,6%, а в сравнении с предыдущей неделей 2020 года – на 29,8%. Случаев внебольничной пневмонии зафиксировано больше в сравнении с этим же временным отрезком в прошлом году, но меньше, чем в предыдущие недели 2020 года. Совокупная заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 30,8%.

В ковид-госпиталях лечатся 4,5 тысячи человек с коронавирусом и подозрением на него, на амбулаторном лечении находятся более 17 тысяч человек. Свободно 34% коечного фонда.

Новой вакциной уже привиты 3922 человека, к концу недели ожидается еще транш вакцины.

Важный вопрос касался организации рождественских служб в храмах. По словам Александра Фетисова, невозможно точно спрогнозировать число прихожан, которые придут туда на Рождество. Главам муниципалитетов нужно провести разъяснительную работу со служителями церкви о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер: пресекать скопление людей, соблюдать дистанцию и масочный режим, не допускать в храм служителей, у которых выявлены признаки заболевания. Роспотребнадзор области направил в Самарскую митрополию рекомендации и предписания.