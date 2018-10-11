В этом году самарцы должны заплатить налог на имущество и транспорт до 3 декабря

С 1 октября жители губернии начали получать уведомления о необходимости заплатить налоги на имущество, транспорт и землю.

На пресс-конференции в пресс-центре «Самарской газеты» эксперты рассказали, кто не получит бумажного письма, как поместить в карман Налоговый кодекс и почему быть неплательщиком дорого.

Успеть до зимы

Традиционно оплатить налоги надо до 1 декабря. В этом году календарь подарил еще два дня. Так как начало зимы выпадает на субботу, то крайний срок оплаты имущественных налогов переносится на 3 декабря.

— Уже направлено 1712 тысяч сводных налоговых уведомлений, еще 380 тысяч размещено в личных кабинетах налогоплательщиков губернии, — рассказал замруководителя управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Глеб Рушковский.

Он еще раз напомнил, что тем, кто подключился к личному кабинету на сайте ФНС и не уведомил налоговую инспекцию о необходимости направить ему уведомление через почтовое отделение, ждать заказным письмом сведения о начисленных суммах не нужно. Оно не придет, поскольку поступит только в электронном виде.

Получателям же привычных писем от налоговой не стоит пугаться несамарских адресов на конверте. Это не означает, что вас просят заплатить за имущество в другом регионе, не ошибка. Просто уже несколько лет налоговая служба рассылает уведомления через единые центры, которых по всей стране семь. Самарскую область курирует Нижний Новгород.

Электронные нововведения

В этом году сами налоговые уведомления претерпели целый ряд изменений. В 2018 году впервые в сводном налоговом уведомлении появляется графа с суммой НДФЛ, не удержанного налоговым агентом. Как пояснил Рушковский, если какой-то из источников выплат не удержал данный налог, то гражданин должен заплатить его самостоятельно, о чем и будет указано в документе.

Научиться правильно читать уведомления и разбираться в его разделах, применяемых коэффициентах и ставках горожанам поможет электронный справочник на сайте ФНС России www.nalog.ru. Он называется «Налоговое уведомление-2018» и содержит детальную информацию о том, как формируют суммы, какие предусмотрены льготы.

Обновился в этом году и личный кабинет налогоплательщика. Помимо изменений в дизайне есть и функциональные новшества. Например, теперь можно увидеть не только сумму начислений и список объектов налогообложения, но и количество дней, оставшихся до окончания срока добровольной уплаты имущественных налогов.

Появилось и специальное мобильное приложение. Его можно скачать на сайте www.nalog.ru абсолютно бесплатно.

— Приложение — это своего рода Налоговый кодекс в кармане. Все вопросы, которые могут возникнуть у плательщика при взаимодействии с налоговым органом, можно теперь решить с помощью смартфона, — рассказала главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками областного управления Светлана Борисова.

Через приложение можно не только узнать сумму налога или проверить свои долги, но и оперативно оплатить начисления, отправить заявление на льготу в инспекцию и многое другое.

— Вход в мобильное приложение можно произвести не только по паролю, но для некоторых моделей телефонов и через отпечаток пальца или идентификатор лица. Что весьма удобно, ведь пароли люди нередко теряют или забывают, — добавила Борисова.

Не остаться в долгу

Тем, кто не оплатит имущественные налоги в срок, уже с 4 декабря начнут начислять пени. Специалисты не устают напоминать, что платить налоги — это обязанность граждан, оплачивать их вовремя не только нужно, но и выгодно. От уплаты в итоге все равно не уйти, а вот долговую яму пени могут вырыть неплательщику глубокую.

Инспекция при отсутствии оплаты в срок обратится в суд. Дальше сценарий может развиваться по-разному, в зависимости от суммы долга. В некоторых случаях ее могут списать с банковского счета, в других — вычесть ее из постоянного источника дохода, например, зарплаты, пенсии или стипендии. Когда к взысканию присоединяются еще и судебные приставы, то к сумме долга с пенями прибавляется еще необходимость уплаты исполнительного сбора. Он составляет примерно 7% от суммы долга. Есть у приставов и свои меры воздействия на должников.

— Сейчас судебные приставы-исполнители активно применяют такую меру, как списание денежных средств со счетов должников. В этом году ее применяли по 50 тысячам исполнительных производств. 5200 человек за долги ограничили в праве выезда за пределы России. У 16 тысяч человек задолженность полностью или частично удерживается из пенсии, заработной платы. По 40 тысячам исполнительных производств должники ограничены в распоряжении имуществом, как транспортными средствами, так и недвижимостью, — рассказала начальник отдела по организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Александра Егошина.

Прежде чем ехать в отпуск или выставить машину на продажу, приставы рекомендуют поискать себя на сайте www.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Большинство жителей губернии, впрочем, платят вовремя. Как отметила начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС Татьяна Сидорова, по итогам прошлого года собираемость по налогу на имущество составила около 77%, по земельному — столько же, по транспортному — 74%.