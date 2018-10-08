Дмитрий Азаров предложил распределять акцизы на крепкий алкоголь между регионами на равных условиях

В понедельник, 8 октября, в Москве прошли первые парламентские слушания по проекту бюджета России на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В них принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он обратил внимание на необходимость компенсации выпадающих доходов бюджетам регионов в связи с исключением движимого имущества организаций из объектов налогооблажения со следующего года. Для компенсации этих выпадающих доходов правительство РФ предложило увеличить в пользу регионов норматив зачисления акциза на крепкую алкогольную продукцию с 50% до 80%.

Как говорится в сообщении департамента информационной политики администрации губернатора Самаркой области, для нашего региона поступления от акциза на крепкий алкоголь позволят компенсировать лишь 20% от суммы выпадающих доходов. В связи с этим Дмитрий Азаров предложил предусмотреть компенсацию выпадающих доходов субъектов РФ в виде дотации, которая должна поступить в регионы.

Дмитрий Азаров заметил, что налоговые поступления во многом зависят от усилий региональных властей по стимулированию инвесторов, а отмена налога на движимое имущество наиболее ощутимо скажется на регионах с наиболее высокой инвестиционной активностью, к которым относится Самарская область.

— Вопрос компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в связи с отменой налога на движимое имущество остается крайне важным, – отметил Глава региона. – По нашей оценке, выпадающие доходы консолидированного бюджета Самарской области в 2019 году составят 6,5 млрд рублей. Мы знаем, что налог на имущество организаций является стабильным источником доходов бюджетов субъектов РФ. Поэтому выпадающие доходы необходимо компенсировать такими же устойчивыми источниками доходов.

В качестве примера такого стабильного источника для региональных бюджетов губернатор Самарской области привел доходы от акциза на табачные изделия.

Дмитрий Азаров также указал на то, что при распределении акцизов на крепкий алкоголь сохраняется схема, при которой часть регионов получает значительные отчисления по отдельным нормативам. Он предложил уже с 2020 года распределять акцизы между субъектами РФ на равных условиях.

Также глава Самарской области предложил обсудить вопрос о централизации налога на прибыль. Сейчас регионы, обеспечивающие рост поступления налога на прибыль в федеральный бюджет, в качестве частичной компенсации и стимулирования роста налогового потенциала получают дотации. При этом поступления от подразделений компаний, которые фактически работают на территории региона, но имеют головные организации в других субъектах, «идут в зачет» другим регионам. Для Самарской области доля таких поступлений составляет 40%.

— Предлагаю в 2019 году на основании анализа данных отчетностей за 2018 год обсудить иные объективные подходы к распределению дотаций, учитывающие реальные поступления налога на прибыль в федеральный бюджет с территории регионов, – высказался Дмитрий Азаров.

Также губернатор предложил рекомендовать федеральным органам исполнительной власти в кратчайшие сроки довести до регионов сведения о конкретных мероприятиях в рамках нацпроектов, которые требуют софинансирования за счет бюджетов субъектов РФ. Дело в том, что до 1 ноября региональные бюджеты должны быть внесены на рассмотрение в законодательные органы субъектов. Отсутствие информации о федеральном финансировании не позволит включить необходимые средства в главные финансовые документы регионов. Это приведет к тому, что впоследствии региональные бюджеты придется корректировать.