Каток на площади Куйбышева зальют до 25 декабря

Его площадь составит 5 250 тысячи квадратных метров, а толщина льда-не менее 10 сантиметров.

Объявлен аукцион на поиск подрядчика, который займется обустррйством катка на площади Куйбышева. Это нужно будет сделать в декабре этого года. Сначала уложат прослойку из нетканого геотекстиля, потом зальют полотна водой. Уже после этого начнут заливку катка.

С 1 января по 19 марта 2019 года нужно будет подметать каток, расчищать его от снега и, при необходимости, заливать его.

Каток появится на площади Куйбышева к 25 декабря. Аукцион в электронной форме пройдет 19 октября. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары.