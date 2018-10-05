События

Каток на площади Куйбышева зальют до 25 декабря

05.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Екатерина Елизарова 0 100

Его площадь составит 5 250 тысячи квадратных метров, а толщина льда-не менее 10 сантиметров.

Объявлен аукцион на поиск подрядчика, который займется обустррйством катка на площади Куйбышева. Это нужно будет сделать в декабре этого года. Сначала уложат прослойку из нетканого геотекстиля, потом зальют полотна водой. Уже после этого начнут заливку катка.

С 1  января по 19 марта 2019 года нужно будет подметать каток, расчищать его от снега и, при необходимости, заливать его.

Каток появится на площади Куйбышева к 25 декабря. Аукцион в электронной форме пройдет 19 октября. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары.

 

 

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