Экономика

Долги по зарплате строителям «Самара Арены» должны отдать в этом месяце

04.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Владимир Пермяков 0 99

Субподрядчики ООО «СК» Татдорстрой» и ООО «Гранд-Проект» не выплатили рабочим зарплаты.

Задолженность перед строителями обещали погасить 1 октября. Но обещанных денег рабочие до сих пор не получили.

По информации представителей регионального минтруда, которые ссылаются на госинспекцию труда Татарстана, в адрес главы Татарстана и руководителя Роструда были подготовлены официальные письма о невыполнении обязательств по погашению задолженности по зарплате. Вышеназванным компаниям выдали предписания о выплате задолженности до 8 и 17 октября этого года.

Материалы дела передали в следственные органы Татарстана.

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