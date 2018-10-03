Транспорт

Ботанический сад в Самаре станет больше из-за продления улицы Авроры до Ново-Садовой

03.10.2018
Автор текста: Анна Турова Автор фото: Екатерина Елизарова 0 141

К его территории присоединят овраг.
Как сообщили sgpress.ru в министерстве сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Ботанический сад станет больше на 0,25 га. Там находится овраг. Эта территория со стороны частного сектора является естественной охранной зоной между садом и городской застройкой.

В будущем здесь планируют строить дорогу. Улицу Авроры продлят до Ново-Садовой. Это приведет к усилению неблагоприятного воздействия на сад. Чтобы снизить негативное влияние на среду, решили максимально расширить его границы в сторону планируемой дороги.

В дальнейшем на присоединённой территории создадут защитную полосу из деревьев и кустарников.

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