Ботанический сад в Самаре станет больше из-за продления улицы Авроры до Ново-Садовой

К его территории присоединят овраг.

Как сообщили sgpress.ru в министерстве сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Ботанический сад станет больше на 0,25 га. Там находится овраг. Эта территория со стороны частного сектора является естественной охранной зоной между садом и городской застройкой.

В будущем здесь планируют строить дорогу. Улицу Авроры продлят до Ново-Садовой. Это приведет к усилению неблагоприятного воздействия на сад. Чтобы снизить негативное влияние на среду, решили максимально расширить его границы в сторону планируемой дороги.

В дальнейшем на присоединённой территории создадут защитную полосу из деревьев и кустарников.