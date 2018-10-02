Более 2000 призывников Самарской области отправятся на службу

1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. Она продлится до 31 декабря. В этот период на службу в армию должны направить 132 500 граждан от 18 до 27 лет. Как сообщили «СГ» в военном комиссариате Самарской области, план по нашей губернии — более двух тысяч человек.

Вчера в призывной пункт военного комиссариата по Советскому и Железнодорожному районам пришли десятки молодых людей. Они занимали очереди в кабинеты к врачам, проходили медицинский осмотр.

Один из призывников — Роман Дмитриев. Он рассказал, что ему 23 года и что он окончил магистратуру Самарского национального исследовательского университета имени Королева по специальности «Физика». Со здоровьем проблем нет, обстоятельств, по которым могли бы предоставить отсрочку, тоже. Перспективу отправиться на службу в самое ближайшее время молодой человек воспринимает спокойно, понимает, что отдать долг Родине необходимо. Выбирая между аспирантурой и армией, он остановился на втором варианте.

— Во-первых, я иду в армию, потому что меня обязывает закон. Во-вторых, мне интересно узнать, как устроена эта система. Боеспособная армия необходима. Обстановка в мире неспокойная, и нужно готовить кадры, которые могут защитить нашу страну, — пояснил парень. — Пока меня рекомендуют в войска связи. Пройду срочную службу, а потом посмотрим, может, продолжу заниматься наукой.

Военный комиссар Советского и Железнодорожного районов Василий Ставила рассказал, что здесь 1150 человек подлежат вызову на службу. Военкомат изучит их дела, характеристики, медики проверят состояние здоровья. Предполагается, что в итоге отберут только 116 человек. Часть признают негодными по состоянию здоровья. Около трети получат отсрочку, потому что учатся. Другие пока не пойдут в армию по другим причинам. Например, потому что имеют двух и более детей, ребенка и беременную жену, являются отцами-одиночками, опекунами или попечителями братьев или сестер, ухаживают за близкими родственниками, работают в органах МВД, ФСИН, МЧС, таможни после окончания профильных образовательных учреждений и по другим причинам, которые предусматривает законодательство.

Ставила добавил, что военкомат рекомендует трех призывников для службы в президентском полку. Этих молодых людей отбирают по внешним данным, по росту. У них должно быть образование не ниже среднего — с хорошими оценками, положительная характеристика, любовь к спорту и никаких проблем с законом.

У службы в армии много преимуществ, но все же некоторые намеренно уклоняются от нее.

— К 1 октября мы формируем списки таких граждан, вместе с полицейскими посещаем уклонистов на дому и на рабочих местах, проводим разъяснительные беседы. Также приглашаем родителей, — уточнил Ставила.

Он напомнил, что в России запрещено брать на государственную службу в течение 10 лет тех, кто уклонялся от армии без законных оснований.