Темой самарского Парада Памяти станет «Оружие Победы»

На территории мультимедийного парка «Россия — Моя история» прошло расширенное заседание оргкомитета Парада Памяти.

Его проводят в честь парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.

В заседании оргкомитета участвовали губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, главы профильных министерств и ведомств. Восьмой по счету парад будет проходить при поддержке администрации Президента РФ. Он уже имеет статус историко-патриотического события общероссийского масштаба.

— Это самый масштабный патриотический проект региона, и мы должны провести парад на самом высоком организационном уровне, — подчеркнул Азаров. — Проект уже стал народным, в его рамках реализуется все больше идей. В этом году тема парада — «Оружие Победы». Поэтому надеюсь на самое активное участие трудовых коллективов предприятий, которые ковали щит Родины в годы Великой Отечественной войны. Ветераны наверняка подскажут, какими хотели бы видеть колонны участников. Это крайне важная работа по сохранению исторической памяти.

Врио вице-губернатора региона, председатель оргкомитета Александр Фетисов доложил, каким задуман парад-2018. Событие охватит около 35 тысяч человек. Парад начнется на площади имени Куйбышева в полдень. Расчеты пройдут в форме и с оружием времен Великой Отечественной. За ними проследует историческая техника, в этом нам помогают военные части и исторические клубы Урала и других регионов. Вслед за самарцами пройдут парадные расчеты из нескольких городов страны, а также колонны ветеранских общественных организаций, промышленных предприятий, юнармейцы, студенты. При прохождении заводчан будет звучать информация, какой вклад в годы войны внесло то или иное предприятие в Великую Победу.

Парад Памяти 2017

Будет и воздушная часть — с участием самолетов Як-52, По-2, вертолета Ми-2. На площади организуют выставку техники, концертную программу. А вот военную реконструкцию в этом году решено перенести с площади на волжскую набережную. Более 20 военно-исторических клубов из многих уголков страны покажут Керченско-Эльтигенскую десантную операцию.

В Самару приедет народный артист СССР Василий Лановой. Он выступит с моноспектаклем в Доме офицеров. А вечером на сцену театра оперы и балета выйдут солисты Большого театра России, чья труппа в годы войны находилась в эвакуации в Куйбышеве.