В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 

В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 18-летний юноша за рулем «Рено» ехал по Гродненской. Возле дома № 1 он сбил 12-летнего ребенка, который переезжал дорогу на самокате в запрещенном месте, рядом с пешеходным переходом.

В итоге пострадавшего госпитализировали с места ДТП.

Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области