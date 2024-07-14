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    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 

    14.07.2024

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    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 

    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате.

    Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 18-летний юноша за рулем «Рено» ехал по Гродненской. Возле дома № 1 он сбил 12-летнего ребенка, который переезжал дорогу на самокате в запрещенном месте, рядом с пешеходным переходом.

    В итоге пострадавшего госпитализировали с места ДТП.

    Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области

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