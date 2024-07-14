Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  

В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин.

За время нахождения на посту врио губернатора произошел ряд кадровых перестановок в областном правительстве.

Стиль руководителя региона — постоянное общение с жителями и контроль за их обращениями.

Коллектив «Самарской газеты» поздравляет Вячеслава Федорищева с днем рождения и желает успехов во всех начинаниях на посту главы региона.

Фото обложки: правительство Самарской области