Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  

В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин.
За время нахождения на посту врио губернатора произошел ряд кадровых перестановок в областном правительстве.
Стиль руководителя региона — постоянное общение с жителями и контроль за их обращениями.
Коллектив «Самарской газеты» поздравляет Вячеслава Федорищева с днем рождения и желает успехов во всех начинаниях на посту главы региона.
Фото обложки: правительство Самарской области
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