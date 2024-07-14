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    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  

    14.07.2024

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    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  

    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин.

    За время нахождения на посту врио губернатора произошел ряд кадровых перестановок в областном правительстве.

    Стиль руководителя региона — постоянное общение с жителями и контроль за их обращениями.

    Коллектив «Самарской газеты» поздравляет Вячеслава Федорищева с днем рождения и желает успехов во всех начинаниях на посту главы региона.

    Фото обложки: правительство Самарской области

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