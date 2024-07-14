     Версия для слабовидящих
    Поиск

    В сентябре пустят двухэтажные поезда из Самары в Санкт-Петербург 

    14.07.2024

    184

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В сентябре пустят двухэтажные поезда из Самары в Санкт-Петербург 

    Поезд № 63/64 Самара — Санкт-Петербург заменят составами из двухэтажных вагонов. В обновленном виде его пустят ежедневно с 26 сентября этого года.

    Как сообщает пресс-служба КбшЖД, двухэтажные вагоны оснастят кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств и многим другим. Для маленьких путешественников в вагонах обустроят детское купе.

    Также оборудуют купе для проезда пассажира с ограниченными возможностями здоровья и его сопровождающего. Кроме того, будет доступна услуга перевозки животных.

    В пути будут остановки в Сызрани, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, а также в других городах и населенных пунктах.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации