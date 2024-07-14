В сентябре пустят двухэтажные поезда из Самары в Санкт-Петербург 

Поезд № 63/64 Самара — Санкт-Петербург заменят составами из двухэтажных вагонов. В обновленном виде его пустят ежедневно с 26 сентября этого года.

Как сообщает пресс-служба КбшЖД, двухэтажные вагоны оснастят кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств и многим другим. Для маленьких путешественников в вагонах обустроят детское купе.

Также оборудуют купе для проезда пассажира с ограниченными возможностями здоровья и его сопровождающего. Кроме того, будет доступна услуга перевозки животных.

В пути будут остановки в Сызрани, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, а также в других городах и населенных пунктах.