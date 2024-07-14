В Самаре замдиректора магазина может зарабатывать до 120 тысяч рублей 

В Самаре замдиректора магазина строительных материалов и товаров для дома готовы платить от 70 до 120 тысяч рублей в месяц. Речь идет о кандидатах с навыками личных продаж и опытом работы от трех лет.

От 50 до 70 тысяч рублей предлагают сотрудникам с высшим образованием, опытом управления коллективом от десяти человек, взаимодействия с контролирующими органами и стажем от двух лет.

От 45 до 50 тысяч рублей получат кандидаты со средним профессиональным образованием, знаниями «1С», Excel, закона «О защите прав потребителей», правил торговли и стажем работы товароведом/заместителем директора магазина от одного года.

От 40 до 45 тысяч рублей готовы платить специалистам с навыками управления персоналом, опытом работы с товарными группами по профилю работодателя и стажем от одного года. Таковы результаты исследования одного из сервисов по трудоустройству.