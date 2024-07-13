Вячеслав Федорищев встретился с жителями проблемного дома на Максима Горького в Самаре

В субботу, 13 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пообщался с жителями проблемного дома на Максима Горького, 131 в 71 квартале Ленинского района. На встрече присутствовали глава города Елена Лапушкина и руководители застройщика и компаний-подрядчиков.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, строительство многоквартирного дома начали ещё в 2000 году. По проекту его возводили в три этапа. Первые два успешно завершили, а третий предполагал наличие двух секций – 3.1 и 3.2.

Подрядчик сделал только одну, а строительство второй остановил в 2014-м на уровне первого этажа. В декабре 2019-го, когда до окончания срока действия разрешения на строительство оставалось около трех месяцев, процесс продолжился. В итоге секция 3.2 появилась на уровне 3,5 надземных этажей, после чего работы прекратились.

Людмила Зубова рассказала, что вместе с семьей с 2011 года проживает в секции 3.1, которую до сих пор не ввели в эксплуатацию.

– К сожалению, до сих пор нет подъезда, как у всех нормальных людей. Ходим через паркинг или через верхний подъезд, – пояснила она. – Подъезда к нашему двору вообще нет: никакая машина, ни скорая, ни пожарная подъехать не могут.

Глава города Самары Елена Лапушкина предложила решение проблемы. Для этого необходимо в первую очередь ввести в эксплуатацию секцию 3.1, в которой уже живут люди – они получили квартиры в собственность по решению суда.

– Для этого разработали дорожную карту. Мы сейчас выходим на гранты и получаем те замечания и технические условия, которые нам позволят в дальнейшем ввести дом. Будь то пожарный проезд, утепление стены – на что жители жалуются, – сказала мэр города. – А уже с секцией 3.2 будем разбираться в дальнейшем. Как приоритет мы, безусловно, оцениваем введение секции 3.1, чтобы люди могли спокойно и комфортно жить.

Врио губернатора попросил конкретизировать все действия по секции 3.1. и поручил в течение двух недель детально распланировать и утвердить дорожную карту ее ввода в эксплуатацию.

– Мэр города подписывает, вы подписываете дорожную карту, и мы в рамках нее начинаем двигаться, – обратился Вячеслав Федорищев к инициативной группе жильцов. – Только так. Проблеме 16 лет, но решать ее нужно. Поэтому здесь первые шаги мы с вами определили, мы по ним идем. Задача достроить и ввести в эксплуатацию, чтобы вы жили в жилом доме, а не в недостроенном помещении.

С вопросами к Вячеславу Федорищеву обратился генеральный директор ООО «ВипКонсалт» Сергей Рудой. Ему принадлежит доля в уставном капитале ООО «Гранд ЛТД». Компания была застройщиком-инвестором секций 3.1 и 3.2, но так и не завершила возведение комплекса. В результате люди фактически проживают в незавершенном доме.

Сейчас представитель организации просит продлить разрешение на строительство. Это позволит ему продолжить возведение в центре города 16-ти этажной секции 3.2 – ранее работы велись без надзора ГИСН Самарской области.

Глава региона отметил, что в данном вопросе первоочередное – это решение проблем собственников квартир в недостроенном доме. По словам врио губернатора, главной задачей является «безопасность людей, которые находятся в помещениях, не являющихся жилым домом, и не получают нужного обслуживания». Вячеслав Федорищев отметил, что этот вопрос также находится на контроле прокуратуры Самарской области, и строительству секции 3.2 дадут отдельную оценку.

Фото обложки: Ирина Быкова