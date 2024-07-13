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    В Самаре автобусы №№ 6, 170 и 50 пустили в объезд

    13.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре автобусы №№ 6, 170 и 50 пустили в объезд

    Начались дорожные работы на проспекте Кирова на участке от Молодежной в направлении Ново-Садовой. Из-за этого автобусы №№ 6, 170 и 50 пустили в объезд, сообщили в центральной диспетчерской службе.

    Автобусы № № 6 и 170 едут по дублеру Ново-Садовой, затем по Георгия Димитрова с разворотом на кольце (Молодежная/Георгия Димитрова), после – по Георгия Димитрова и далее по маршруту.

    Автобусы № 50 при выезде на линию в направлении остановки «улица Батайская» едут по дублеру Ново-Садовой, по Георгия Димитрова с разворотом на кольце (Молодежная/Георгия Димитрова), затем по Георгия Димитрова и далее по маршруту.

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