В Самаре автобусы №№ 6, 170 и 50 пустили в объезд

Начались дорожные работы на проспекте Кирова на участке от Молодежной в направлении Ново-Садовой. Из-за этого автобусы №№ 6, 170 и 50 пустили в объезд, сообщили в центральной диспетчерской службе.

Автобусы № № 6 и 170 едут по дублеру Ново-Садовой, затем по Георгия Димитрова с разворотом на кольце (Молодежная/Георгия Димитрова), после – по Георгия Димитрова и далее по маршруту.

Автобусы № 50 при выезде на линию в направлении остановки «улица Батайская» едут по дублеру Ново-Садовой, по Георгия Димитрова с разворотом на кольце (Молодежная/Георгия Димитрова), затем по Георгия Димитрова и далее по маршруту.