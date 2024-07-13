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    В Самарской области проходит фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе»

    13.07.2024

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    Автор: Татьяна Гриднева

    В Самарской области проходит фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе»

    В селе Страхово Борского района проходит межрегиональный фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе» (0+). Мероприятие организовало Аксаковское общество Самары в бывшей усадьбе губернатора Григория Аксакова.

    Среди гостей – представители Аксаковских обществ Уфы и Оренбурга, сотрудники Аксаковских усадеб и домов музеев. Также приехали поклонники творчества писателя и общественного деятеля Сергея Аксакова из Саратова, Воронежа и Ульяновска.

    В Самарской области проходит фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе»

    В качестве почетных гостей присутствуют потомки внука Григория Аксакова и композитора Сергея Аксакова из подмосковной Лобни.

    В Самарской области проходит фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе»

    На фестивале звучат песни, собранные этнографическими ансамблями в Самарской и Оренбургских губерниях. Известно, что семья Аксаковых обожала народное творчество и вдохновлялась им Организаторы и участники фестиваля надеются в дальнейшем восстановить храм, захоронить останки Аксаковых в Страхово и создать на месте усадьбы музей-заповедник.

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