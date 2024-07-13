В Самарской области объявят конкурс на разработку нового бренда региона

В пятницу, 12 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями креативных индустрий Самарской области. В ходе нее врио губернатора рассказал о том, что с 1 августа стартует конкурс на разработку нового бренда Самарской области.

Вячеслав Федорищев пригласил представителей творческих профессий участвовать, подчеркнув, что от них требуются уникальные и креативные идеи.

— Участвуйте своей командой, объединяйтесь, чтобы все вместе навалились и правильно это сделали, — заявил он.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, встреча главы региона с представителями креативных индустрий области прошла на площадке центра труда и отдыха «Станкозавод», чья история берет начало в конце XIX века. Тогда там открыли механическую мастерскую, а затем — завод для производства сельскохозяйственной техники.

В советское время после переоборудования завод производил станки. В конце 90-х производство закрыли, и на площадях располагался торгово-офисный центр.

Вячеслав Федорищев осмотрел арт-кластер — в этом качестве «Станкозавод» существует с сентября 2022-го и сейчас объединяет резидентов — участников творческого пространства.

Во встрече с главой региона приняли участие представители креативного кластера «Дом 77», регионального отделения Союза художников России, руководители проектов в сфере туризма, ремесел, стрит-арт-художники, музыканты, организаторы фестивалей, режиссеры, сценаристы, дизайнеры, а также другие представители творческих направлений деятельности.

Как отметил Вячеслав Федорищев, Самарская область — индустриальный регион с сильной промышленностью и сельским хозяйством. При этом активность креативной экономики растет, и ее вклад в развитие становится все больше.

— Я бы попросил на этой встрече, чтобы вы рассказали о своих планах, перспективах, а также рассказали нам — мне и команде, которая со мной работает — как вам нужно помогать — в прикладном смысле, системно, с тем чтобы ваше творческое и креативное дело шло в гору, — обратился он к участникам встречи.

Участники творческих коллективов обратили внимание главы региона на то, что хотели бы развивать направление электронной музыки и знакомить самарцев с творчеством современных исполнителей.

По их словам, они участвуют в фестивалях и пытаются продвигаться сами, но пока это происходит стихийно. Для достижения цели нужна постоянно действующая площадка, которая объединит сообщество и позволит музыкантам представлять свое творчество широкой публике.

Вячеслав Федорищев обсудил с участниками возможные форматы — отдельное мероприятие или концертная площадка. Глава региона отметил, что фестивалей в регионе достаточно, и все они разные.

— Цель-то какая — популяризировать то, что есть, то, чем вы занимаетесь. С этого начнем, сейчас будем анализировать внимательно по всем фестивалям — как они проходят, интересны ли они по-настоящему, как их развивать. Если будем видеть потребность в фестивале электронной музыки отдельном — конечно, сделаем, — заверил Вячеслав Федорищев.

Также глава региона отметил, что в этом нужна и информационная поддержка — нужно показывать талантливых самарцев.

Отметили участники встречи также дефицит грамотных продюсеров, которые бы помогали музыкантам в продвижении, и высказали идею о создании продюсерского центра.

Кинорежиссер и продюсер Антон Долганов рассказал о деятельности своей видеостудии и видеошколы, о том, что уже сняты несколько фильмов — короткометражных, документальных. В его планах на перспективу — снимать большое кино. Однако для этого нужна поддержка, поскольку производство сложное.

Андрей Петряков — режиссер двух фильмов о Самаре: «Необычная» и «Она манит аномально». Он отметил влияние кино на создание привлекательного образа нашего региона как для жизни, так и для туризма.

По его словам, Куйбышев долгое время был закрытым городом, теперь же Самару сделать открытой для всей страны.

В фильмах режиссер пытается найти тот образ, который наиболее точно отразит душу жителей Самары — города на Волге и жителей области, очертания которой на карте напоминают сердце. Также Андрей Петряков поделился планами — уже этим летом начнут снимать следующий проект «Жигулевская кругосветка», это будет фильм-экскурсия.

— Мы хотим сделать жизнелюбивую заразительную для всей страны историю, — отметил он.

Раскрыть наилучшим образом родной город туристам заинтересованы и изготовители сувенирной продукции.

По словам главы Самарской области, потенциал туристической сферы региона очень высок. Ее развитию уделят особое внимание, причем, как подчеркнул Вячеслав Федорищев, в первую очередь это сделают для жителей области.

Во время встречи врио губернатора напомнил об открытии в сентябре масштабной выставки «Самара». Проект станет региональным продолжением выставки «Россия», которая проходила в Москве на ВДНХ.

Это будет выставка об истории и развитии области, чтобы каждый житель и гость смог узнать что-то новое о регионе. Вячеслав Федорищев также пригласил представителей творческих профессий к участию в ней.

Самарский уличный художник Денис Кандалин, автор ряда муралов, которые украшают дома в Самаре, Тольятти, Сызрани, предложил проводить фестиваль граффити — такой фестиваль мог бы стать визитной карточкой региона. Руководитель области поддержал инициативу. На встрече решили, что проект воплотят в жизнь этой осенью. На подготовительном этапе отберут поверхности для будущих муралов.

Фото обложки: Андрей Савельев