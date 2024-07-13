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    В Самаре спасли женщину и подростка, упавших с сапборда 

    13.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре спасли женщину и подростка, упавших с сапборда 

    В пятницу, 12 июля, спасатели помогли 39-летней женщине и 14-летнему подростку, которые упали с сапборда на Волге.

    Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, ЧП произошло в 100 метрах от береговой полосы напротив санатория Чкалова. Сильные порывы ветра перевернули сапборд, а спасатели заметили, что двое не могли забраться обратно из-за сильных волн.

    В 14:45 выехал спасательный катер. В 15:20 пострадавших доставили до берега. Медпомощь им не потребовалась.

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