Реконструкция улицы XXII Партсъезда идет опережающими темпами

На улице XXII Партсъезда продолжается реконструкция. В связи с этим пока перекрыты два участка: от Ново-Садовой до Московского шоссе (участок первого этапа) и от Солнечной до Ново-Садовой (участок второго этапа). К настоящему времени готовность объекта составляет 54 %.

На нижнем участке подрядчик уже справился с основным объемом задач. Ранее произведены работы по разборке существующих покрытий и устройству новых (на автодороге и тротуаре), переустройству систем водоснабжения, канализации и линий связи, демонтажу опор освещения и установке новых, с прокладкой линий электропередач, монтажом кабелей. Кроме того, обновлены газоны, выполнен посев трав, обеспечен их регулярный полив. На участке автодороги появились разделительная полоса с плиточным покрытием, разметка, дорожные знаки, пешеходные ограждения. Ближе к перекрестку с улицей Ново-Садовой (по нечетной стороне, при движении в направлении улицы Солнечной) устроен удобный «карман» для подъезда общественного транспорта (автобусов) и установлен современный остановочный павильон. В скором времени ожидается подача «питания», чтобы в ходе пусконаладки запустить в работу светофоры и освещение.

— На верхнем участке, в границах Ново-Садовой и Московского шоссе, работ значительно больше. В частности, проходят водопроводы больших диаметров – 800, 900 и 1 000 миллиметров, с протяженностью по 300-400 метров. Долгосрочных проблем горожанам мы не создали, «запитывали» жилые дома и организации по временным схемам. ООО «СКС» оказывало нам помощь. Все водоводы мы переустроили, и сейчас залегают совершенно новые трубы, – подчеркнул Тимофей Глухов, начальник участка подрядной организации – ООО «НПФ «XXI Век». – В числе актуальных задач – перекладка газопровода, завершение работ по устройству камер на сетях водоводов. Вместе с тем полным ходом идет строительство теплотрассы. Опять же заранее была смонтирована «времянка» для горячего водоснабжения.

— Работы на теплотрассе будут завершены до начала отопительного сезона, ориентировочно в августе, чтобы с наступлением холодов все потребители могли бесперебойно получать ресурс, – рассказал заместитель руководителя департамента градостроительства Юрий Дидковский. – Также в августе мы рассчитываем на то, что увидим первый слой асфальтобетона на автодороге.

На участке предусмотрено четыре полосы для движения транспорта: по две в каждом направлении, с шириной по 3,25 м. Дорога будет из высокопрочного асфальтобетона последнего поколения. На примыкании к Московскому шоссе устроят дополнительную переходную полосу, чтобы не создавались пробки, и автомобилистам было удобно выезжать на магистраль.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения направления будут разделены полосой с твердым покрытием. На «островке безопасности» установят пешеходные ограждения.

Поскольку по участку, который пока реконструируют, в будущем планируется запуск общественного транспорта, проектом предусмотрено обустройство двух остановочных «карманов».

— Согласно муниципальному контракту, срок выполнения подрядчиком всех строительно-монтажных работ по графику – конец января 2025 года. Срок действия контракта – до конца февраля. Ввод объекта в эксплуатацию тоже занимает определенное количество времени – примерно месяц. Однако есть предпосылки к тому, что эксплуатация начнется раньше намеченных сроков. Сейчас специалисты трудятся опережающими темпами. Не исключаем, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен в ноябре текущего года, – сообщил представитель профильного городского департамента.

Напомним также, что проект реализуется по региональной программе «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» и по муниципальной программе «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022-2026 годы.

Реконструкция улицы XXII Партсъезда входит в мероприятия по повышению эффективности разгрузки трафика. Новая дорога станет еще одним связующим звеном между основными магистралями – Московским шоссе и Ново-Садовой, а также Солнечной. В результате реконструкции максимально удобным станет весь транспортный узел, вместе с эстакадой (двухуровневая автомобильная развязка от пересечения Ново-Садовой и Советской Армии была открыта в октябре 2022 года).

Фото: пресс-служба администрации Самары