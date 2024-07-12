В четверг, 11 июля, глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Ключевой темой встречи стали обращения, которые жители оставляли в комментариях в соцсетях врио губернатора Вячеслава Федорищева, а также на других площадках.

Жители Кировского района Андрей и Нина Ветровы обратились к главе Самары по вопросу капремонта кровли.

– В прошлом и текущем годах силами нашей управляющей компании крышу локально отремонтировали, – рассказала жительница дома № 40 на Металлистов. – Но после недавнего осмотра кровли выявили высокую степень износа. Нам требуется провести капремонт раньше срока.

Жильцы дома провели общее собрание и подали его протокол в департамент городского хозяйства и экологии. Привести в порядок крышу может областной фонд капремонта. Однако, как пояснил руководитель профильного департамента Александр Андриянов, для проведения работ не хватает собираемости взносов.

– Уровень вкладываемых в месяц средств должен быть не менее 97 %. Сейчас количество взносов составляет 91 %. Некоторые жильцы платят неисправно, поэтому фонд капремонта не сможет принять заявку и провести обновление кровли раньше срока, – пояснил он.

Глава Самары посоветовала Нине Ветровой, которая является старшей по дому, выявить неплательщиков среди жильцов. Администрация города окажет помощь в этом вопросе.

– После выявления таких собственников и в случае увеличения количества собираемых взносов до 97 % профильный департамент сможет провести комиссию по переносу сроков ремонта. Затем решение направят в фонд капремонта. Регоператор перенесет сроки капитального обновления кровли на более ранний период и выполнит необходимые работы, – подчеркнула Елена Лапушкина.

Жительница Самары Екатерина Романова обратилась к главе города с предложением о благоустройстве территории на пересечении улиц Строителей и Республиканской – сквера имени Героя Советского Союза Владимира Чудайкина. В будущем году исполняется 100 лет со дня его рождения, также отпразднуют 80-летие Великой Победы.

Инициативная группа в составе жителей Кировского района и студентов Самарского политеха представили Елене Лапушкиной и внуку Владимира Чудайкина – Алексею Чудайкину дизайн-проект нового пространства. Его разработали учащиеся первого курса вуза.

По словам студентов, проект собрал в себе фрагменты Великой Отечественной войны через взгляд Владимира Чудайкина. Это победа глазами юного танкиста 23-й танковой бригады.

По задумке, общий план сквера сделают в форме, напоминающей медаль «Золотая Звезда». На территории хотят установить перголу «Звезда», памятную доску, тематические МАФы, посвященные Владимиру Чудайкину, высадить цветы и установить другие элементы благоустройства.

После рассмотрения дизайн-проекта глава Самары и Алексей Чудайкин высказали свои предложения. Елена Лапушкина отметила, что реализация проекта возможна в рамках областной программы «СОдействие».

– Нужно доработать проект, мы вам в этом поможем – и уже осенью подавать заявление на участие в программе. Это хорошая инициатива к предстоящим важным датам, – сказала глава города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, региональный проект «СОдействие» действует по нескольким направления, в том числе «Памятники и монументы», «Озеленение», «Освещение», «Фонтаны», «Спортивные и детские площадки» и многие другие виды работ.

Фото обложки: администрация Самары