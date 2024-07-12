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    Самарцев приглашают на съезд специалистов по охране труда

    12.07.2024

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    Самарцев приглашают на съезд специалистов по охране труда

    25 октября этого года в Кремлевском дворце в Москве пройдет III съезд специалистов по охране труда. Цель мероприятия – создать единую площадку для представителей профессионального сообщества, чтобы обсудить создание безопасных условий труда. Самарцы приглашаются к участию.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках деловой программы выступят представители органов власти и бизнеса, авторитетные эксперты, а также руководители по охране труда. Они обсудят переход на единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты, организацию работы в личном кабинете, проведение обучения, медосмотров и оказание первой помощи.

    Одной из значимых тем станет практика внедрения культуры безопасности и цифровизации процессов. На выставке продемонстрируют новые технологии в охране труда, обучении, медосмотрах и инновационные средства индивидуальной защиты.

    Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. Узнать более подробную информацию и задать интересующие вопросы можно по электронной почте: [email protected].

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