Самарцев приглашают на съезд специалистов по охране труда

25 октября этого года в Кремлевском дворце в Москве пройдет III съезд специалистов по охране труда. Цель мероприятия – создать единую площадку для представителей профессионального сообщества, чтобы обсудить создание безопасных условий труда. Самарцы приглашаются к участию.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках деловой программы выступят представители органов власти и бизнеса, авторитетные эксперты, а также руководители по охране труда. Они обсудят переход на единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты, организацию работы в личном кабинете, проведение обучения, медосмотров и оказание первой помощи.

Одной из значимых тем станет практика внедрения культуры безопасности и цифровизации процессов. На выставке продемонстрируют новые технологии в охране труда, обучении, медосмотрах и инновационные средства индивидуальной защиты.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. Узнать более подробную информацию и задать интересующие вопросы можно по электронной почте: [email protected].