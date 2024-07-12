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    На Московском шоссе в Самаре девушка на мотоцикле устроила ДТП с тремя автомобилями

    12.07.2024

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    На Московском шоссе в Самаре девушка на мотоцикле устроила ДТП с тремя автомобилями

    В пятницу, 12 июля, в 8:30 в Самаре произошло ДТП с участием мотоцикла и трех автомобилей. Обошлось без пострадавших, однако транспорт получил механические повреждения.

    По предварительной информации областного главка, 24-летняя девушка, управляя мотоциклом, ехала по Московскому шоссе со стороны Киевской в направлении Гагарина.  В районе дома № 150 она нарушила правила и столкнулась с «Ладой Калиной» под управлением 29-летнего водителя, ехавшего в попутном направлении.

    От удара мотоцикл отбросило на «встречку», где он столкнулся с «Мицубиси» – за рулем находился 55-летний водитель, а затем с «Ладой Грантой» под управлением 28-летнего автомобилиста. После машины врезались друг в друга.

    Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Фото обложки: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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