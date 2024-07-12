На Московском шоссе в Самаре девушка на мотоцикле устроила ДТП с тремя автомобилями

В пятницу, 12 июля, в 8:30 в Самаре произошло ДТП с участием мотоцикла и трех автомобилей. Обошлось без пострадавших, однако транспорт получил механические повреждения.

По предварительной информации областного главка, 24-летняя девушка, управляя мотоциклом, ехала по Московскому шоссе со стороны Киевской в направлении Гагарина. В районе дома № 150 она нарушила правила и столкнулась с «Ладой Калиной» под управлением 29-летнего водителя, ехавшего в попутном направлении.

От удара мотоцикл отбросило на «встречку», где он столкнулся с «Мицубиси» – за рулем находился 55-летний водитель, а затем с «Ладой Грантой» под управлением 28-летнего автомобилиста. После машины врезались друг в друга.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото обложки: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области