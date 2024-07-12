В Самарской области предложат рабочие места жителям Ингушетии

Наг регион заключил соглашение с Ингушетией о трудоустройстве жителей республики – им предложат более 53 тысяч вакансий.

Как рассказал ТАСС министр труда и занятости республики Хаджибекир Муталиев, в Ингушетии 24 тысяч человек официально зарегистрированы как нетрудоустроенные, а общая безработица коснулась 74 тысяч жителей.

– В этой связи федеральный центр предложил заключение соглашения между такими субъектами, как мы, то есть трудоизбыточными, и такими, как Самара и ряд других субъектов, которые являются трудонедостаточными, – пояснил Муталиев, добавив, что в Ингушетии достаточно специалистов в различных сферах.