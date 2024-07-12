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    В Самарской области предложат рабочие места жителям Ингушетии

    12.07.2024

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    В Самарской области предложат рабочие места жителям Ингушетии

    Наг регион заключил соглашение с Ингушетией о трудоустройстве жителей республики – им предложат более 53 тысяч вакансий.

    Как рассказал ТАСС министр труда и занятости республики Хаджибекир Муталиев, в Ингушетии 24 тысяч человек официально зарегистрированы как нетрудоустроенные, а общая безработица коснулась 74 тысяч жителей.

    – В этой связи федеральный центр предложил заключение соглашения между такими субъектами, как мы, то есть трудоизбыточными, и такими, как Самара и ряд других субъектов, которые являются трудонедостаточными, – пояснил Муталиев, добавив, что в Ингушетии достаточно специалистов в различных сферах.

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