В Советском районе Самары обновляют двор по профильному нацпроекту

В Советском районе этим летом по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» обновят двор вблизи домов № 1 на Можайском переулке и № 188 на Южном проезде. Там восстановят асфальтовое покрытие на проездах, обустроят тротуары, парковки и пешеходные дорожки.

– Сейчас меняют щебеночное основание. Ранее разобрали асфальтобетонное покрытие, убрали старые и установили новые бортовые камни. Также здесь обустроят парковочные зоны для удобства жителей, чтобы машины не стояли на проезжей части. Все работы идут с опережением графика, и до конца августа их завершат, – рассказал начальник производственно-технического отдела порядной организации Олег Гайдаров.

Как отметил директор МБУ «Советский» Алексей Распопов, жители принимают самое активное участие в программах, связанных с благоустройством общественных пространств.

– Горожане замечают реальные изменения в положительную сторону и хотят, чтобы территория рядом с их домами стала еще более благоустроенной, а двор – функциональнее. Сейчас в Можайском переулке обновляют дорожное покрытие и входные группы, а затем у каждого подъезда установят новые лавочки и урны, – подчеркнул он.

По сообщению пресс-службы городской администрации, в интересах жителей близлежащих домов все работы ведутся только днем, чтобы не доставлять неудобств и не нарушать общественный порядок.

Преображение своего двора отмечают и сами жильцы многоэтажек на Можайском переулке и Южном проезде. Жительница Самары Галина Мясникова пояснила, что двор давно нуждался в серьезном обновлении – дороги и входные группы требовали ремонта. А для безопасности пешеходов был нужен тротуар.

– Я живу в этом микрорайоне уже сорок лет, и постепенно дворы и инфраструктура развиваются и совершенствуются. Если каждый внесет в благоустройство капельку своего труда, мы успеем сделать многое, – заявила она.

Активная позиция жителей в вопросах преображения двора и совершенствования общественных пространств гарантирует позитивный результат. Инициативная группа вместе с администрацией района и управляющей микрорайоном уже достигли многого: по программе «Твой конструктор двора» здесь установили новые, комфортабельные лавочки. Также обновили детскую и спортивную площадки и посадили растения.

Жители вместе со специалистами создавали дизайн-проекты, вносили свои предложения и замечания в процессе ремонта и даже участвовали в приемке работ.

– В дальнейшем мы планируем участвовать в различных мероприятиях, которые позволят сделать Самару, Советский район и наш микрорайон еще более чистыми и комфортными, – отметила управляющая ОСМ «Советский 4» Елена Мокеева.

В этом году в Советском районе приведут в порядок 30 дворов. Два из них обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда», реализуемому по решению президента России Владимира Путина, а еще три – в рамках губернаторского проекта «СОдействие».

Кроме того, 25 дворов получат новый облик благодаря участию в программе «Твой конструктор двора». В течение нынешнего года в Самаре по профильному нацпроекту благоустроят 47 аналогичных общественных пространств.

Фото обложки: администрация Самары