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    Самарские врачи исправили тяжелую форму сколиоза у 15-летней девочки 

    12.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарские врачи исправили тяжелую форму сколиоза у 15-летней девочки 

    Травматологи-ортопеды Самарской областной детской больницы имени Ивановой сложную операцию 15-летней девочке при идиопатическом сколиозе четвертой степени. 

    Как сообщает пресс-служба областного минздрава, изменения в осанке юной жительницы Самары начались с десяти лет. Родители обратились к специалистам. В течение нескольких лет девочка проходила консервативное лечение и носила индивидуальный корректирующий корсет. Однако болезнь прогрессировала, и ее госпитализировали в больницу.

    По словам лечащего травматолога-ортопеда Екатерины Пасановой, деформация в основном проявляет себя в период активного роста — с десяти до 14 лет. 

    — Ребенок может за год вырасти до десяти сантиметров, и в этот период деформация может прогрессировать со второй до третьей и даже до четвертой степени, — пояснила она.

    Операция по исправлению сколиоза рекомендована на третьих-четвертых стадиях, когда деформация позвоночника превышает 30 градусов и прогрессирует.

    Юную пациентку прооперировали с помощью транспедикулярной конструкции. 

    — Сложность операции заключается в торсионной деформации позвонков. Протяженность деформации — от третьего грудного до третьего поясничного отделов позвоночника. Техническая сложность установки транспедикулярных винтов в том, что есть риск повредить спиной мозг и его корешки, аорту, нижнюю полую вену. Поэтому этот вид операции проводится под рентген-контролем. С помощью него можно  контролировать установку опорных элементов во время оперативного вмешательства, — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области Павел Рыжов

    Уже на вторые сутки девочка ходила. Но в связи с тем, что после операции коррекцию держит только металлоконструкция, врачи прописали ей особенный режим — нельзя сидеть три месяца и выполнять тяжелые осевые нагрузки.

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