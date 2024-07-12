Самарские врачи исправили тяжелую форму сколиоза у 15-летней девочки 

Травматологи-ортопеды Самарской областной детской больницы имени Ивановой сложную операцию 15-летней девочке при идиопатическом сколиозе четвертой степени.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, изменения в осанке юной жительницы Самары начались с десяти лет. Родители обратились к специалистам. В течение нескольких лет девочка проходила консервативное лечение и носила индивидуальный корректирующий корсет. Однако болезнь прогрессировала, и ее госпитализировали в больницу.

По словам лечащего травматолога-ортопеда Екатерины Пасановой, деформация в основном проявляет себя в период активного роста — с десяти до 14 лет.

— Ребенок может за год вырасти до десяти сантиметров, и в этот период деформация может прогрессировать со второй до третьей и даже до четвертой степени, — пояснила она.

Операция по исправлению сколиоза рекомендована на третьих-четвертых стадиях, когда деформация позвоночника превышает 30 градусов и прогрессирует.

Юную пациентку прооперировали с помощью транспедикулярной конструкции.

— Сложность операции заключается в торсионной деформации позвонков. Протяженность деформации — от третьего грудного до третьего поясничного отделов позвоночника. Техническая сложность установки транспедикулярных винтов в том, что есть риск повредить спиной мозг и его корешки, аорту, нижнюю полую вену. Поэтому этот вид операции проводится под рентген-контролем. С помощью него можно контролировать установку опорных элементов во время оперативного вмешательства, — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области Павел Рыжов.

Уже на вторые сутки девочка ходила. Но в связи с тем, что после операции коррекцию держит только металлоконструкция, врачи прописали ей особенный режим — нельзя сидеть три месяца и выполнять тяжелые осевые нагрузки.