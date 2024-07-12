     Версия для слабовидящих
    Поиск

    В Самаре пойдет под суд директор организации, задолжавший работникам почти 2 миллиона рублей

    12.07.2024

    203

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре пойдет под суд директор организации, задолжавший работникам почти 2 миллиона рублей

    Завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из организаций Самары, обвиняемого по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы). По версии следствия, обвиняемый задолжал работникам предприятия на общую сумму более 1 миллиона 840 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

    Во время расследования мужчина все-таки выплатил все деньги, но от скамьи подсудимых это его уже не спасло — уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации