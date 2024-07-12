В Самаре пойдет под суд директор организации, задолжавший работникам почти 2 миллиона рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из организаций Самары, обвиняемого по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы). По версии следствия, обвиняемый задолжал работникам предприятия на общую сумму более 1 миллиона 840 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Во время расследования мужчина все-таки выплатил все деньги, но от скамьи подсудимых это его уже не спасло — уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.