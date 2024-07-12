В Самарской области собрали первые 100 тысяч тонн зерна

В регионе начались уборочные работы. На сегодняшний день собрали более 100 тысяч тонн зерна при средней урожайности 26,2 ц/га.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, всего уберут 1,248 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Глава государства Владимир Путин неоднократно говорил, что это — основа продовольственной безопасности страны.

Также важно повышение доли семян отечественной селекции и разработка новых высокопродуктивных сортов, как зерновых, так и технических культур, и в их промышленном производстве для обеспечения потребностей аграриев.

Успехами и результатами своей селекционной работы поделились самарские ученые на полевом семинаре-совещании. Конкурентоспособные высокорентабельные сорта, разработанные нашими селекционерами, известны как на территории региона, так и за ее пределами.

Более 90 % семян зерновых культур, используемых самарскими сельхозпредприятиями, являются результатом научной работы местных селекционеров. Участникам семинара представили более 300 сортов и гибридов зерновых, зернобобовых и технических культур.

Для уборки в регионе ежегодно приобретают несколько сотен единиц современных тракторов, комбайнов, навесной и прицепной техники. В этом году подготовили 3,2 тысячи комбайнов. Также задействуют 460 прицепных жаток, более трех тысяч грузовых автомобилей, в том числе 1,4 тысячи КамАЗов.

В этом году на модернизацию технического парка аграриев выделили более 200 млн рублей из областного бюджета.

На господдержку отрасли растениеводства в текущем году предусмотрено 1,1 млрд рублей. С учетом поправок в бюджет, озвученных главой региона Вячеславом Федорищевым, на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона предусмотрено более 3,6 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашинзаверил, что результаты отечественной селекции не уступают, а зачастую превосходят по продуктивности и качественным характеристикам импортные аналоги.

— Сегодня в сравнении мы видели и германские гибриды, и самарские сорта. Даже визуально – наши превосходят. Это еще одна цель полевых совещаний-семинаров – переломить сознание некоторых соотечественников.

Фото обложки: правительство Самарской области