В Самаре прошел творческий вечер актрисы Нины Лоленко

В этом году самарской актерской мастерской «Доктор Чехов», созданной Аллой Коровкиной, исполняется десять лет. В честь этого события на прошлой неделе прошел творческий вечер актрисы Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке Нины Лоленко.

— Мы решили не делать традиционный юбилей-капустник, а подготовить для зрителей несколько неожиданных подарков. Так совпало, что в июле большинство театров не работает. Актриса Нина Лоленко тоже ушла в отпуск. С ее выступления в Самаре мы начинаем серию сюрпризов. Десять лет назад она была первой исполнительницей роли Ангела в нашем спектакле «ВыбиРАЙ». Потом в «Металлоломе» играла Маляршу. Еще не было этого помещения, мы скитались по разным площадкам, мучались с авоськами и тюками. И Нина вместе с нами. То есть стояла у истоков нашего театра, — подчеркнула Коровкина.

В программу вошли авторские стихи в исполнении актрисы, ответы на вопросы, а также моноспектакль. Вечер был назван строчкой из стихотворения Лоленко «Приди ко мне всего на полчаса…»

В финале вечера актриса ответила на вопросы зрителей.

— После окончания института я приехала показываться в Самарский академический театр драмы, художественным руководителем которого был Вячеслав Алексеевич Гвоздков. Меня приняли в труппу, и началась череда вводов в текущий репертуар. Мне повезло. За 16 лет службы в театре я никогда не сидела без работы. За это очень благодарна Вячеславу Алексеевичу. Актер не должен сидеть. Он, как спортсмен, должен постоянно находиться в тренинге (репетировать и выходить на сцену). Это дает ему возможность профессионального роста. В 35 лет у меня произошел творческий кризис. Я почувствовала, что все то, к чему стремилась, достигнуто, но счастья это мне не принесло. Стало все неинтересно. Появился страх за свое будущее, внутри что-то сломалось. Я обратилась за помощью к одному из духовных учителей. Он сказал мне, что быть артистом — это миссия. Необходимо заниматься своим духовным развитием. Ведь та энергия, которая идет со сцены, должна возвышать, лечить и очищать человеческие души, а это возможно только в том случае, если артист чист в своих помыслах и поступках, — поделилась Лоленко.

Череда сюрпризов для зрителей САМ «Доктор Чехов» продолжится 18 июля.

— Спектакль «Металлолом» я поставила в Уфе с прекрасными актрисами Олесей Шибко, Ольгой Харрасовой (Лукьяновой), Анной Асабиной. 18 июля они приезжают сюда. Сыграют вариант уфимского «Металлолома» (16+). Там случилось вообще невероятная история. Одна исполнительница приехала в Москву, ее тут же пригласили в театр. Она показывалась с отрывком из спектакля. Вторая поступала в ГИТИС, ее тут же приняли — она тоже читала кусок из «Металлолома». А третья родила сына, — отметила Коровкина.

Алла Коровкина, создатель и руководитель САМ «Доктор Чехов», актриса, режиссер, драматург:

— Мы независимый частный театр, профессиональный. У нас работают артисты из разных коллективов нашего города. Лучшие. 40 лет я проработала на сцене академического театра драмы, 20 лет назад занялась педагогикой. Потом — режиссурой и драматургией. Наш театр можно назвать авторским. Играем пьесы, написанные мной. Любимая шутка: я старая актриса, молодой режиссер и юный драматург. Мои тексты ставят и в других городах. «Металлолом» — первая пьеса, которую я написала. У нее интересная судьба. У всех актрис, которые в ней играют, жизнь меняется в лучшую сторону. Этот спектакль идет у нас. Мы первыми его поставили. Кроме того, он идет в Уфе в частном театре «Сад», в латвийском Даугавпилсе. И в Санкт-Петербурге: для своей дипломной работы пьесу взяла Евгения Богинская (сейчас она режиссер в театре Ленсовета). А также ее поставил заслуженный артист РФ, художественный руководитель «Нашего театра» Лев Стукалов. Он один из немногих оставшихся учеников Георгия Товстоногова. Его «Металлолом» на ура идет в Санкт-Петербурге. Настолько, что меня пригласили на петербургское радио, где я 40 минут нахваливала, какая у нас замечательная театральная Самара.

Нина Лоленко, актриса государственного Молодежного театра на Фонтанке (Санкт-Петербург):

— Понимаю, что спустя шесть лет Самарский академический театр драмы стал совсем другим. Там много новых артистов, новый режиссер. И это уже совсем не тот театр, из которого я уезжала. Он живой организм и подвержен изменениям. Это совершенно нормально.

Никогда не забуду свое первое впечатление от самарского театра. Вячеслав Алексеевич Гвоздков встретил нас, четырех студентов, на вокзале и сразу повез в театр. Я была впечатлена красотой здания, но самое главное — местом его нахождения, в ста метрах от Волги.

Благодарна судьбе, что партнерами по сцене в первый же год моей работы в театре стали такие глыбы, как Вера Ершова, Александр Амелин, Владимир Борисов.

С большой любовью вспоминаю Сан Саныча Амелина. Для меня он был настоящим другом и учителем.

С Верой Александровной Ершовой мне посчастливилось работать в комедии «Человек, который платит» в постановке Гвоздкова. У нас были очень теплые отношения. Она мне всегда говорила: «Нина, актриса обязательно должна стать матерью».

Владимир Владимирович Борисов, Иван Иванович Морозов, Людмила Федоровна Федосеева, Всеволод Михайлович Турчин, Ванда Павловна Оттович, Олег Белов, Владимир Сухов — это те артисты, у которых я училась профессии. Настоящие мастера своего дела. Их талант, отношение к профессии меня восхищали.

Самыми любимыми ролями на самарской сцене стали для меня леди Макбет в одноименном спектакле режиссера Альгирдаса Латенаса, Екатерина в его же постановке «Шут Балакирев», Оленька в «Опавших листьях» Владимира Кулагина по рассказам Ивана Бунина, Надежда Монахова в «Варварах» Валерия Гришко по мотивам пьесы Максима Горького.

На сегодня я счастливый человек. Занимаюсь любимой профессией в окружении талантливых людей в одном из лучших театров Санкт-Петербурга. Но самое главное, я вовремя прислушалась к совету Веры Александровны и стала мамой прекрасной, талантливой дочери.

Справка

Нина Лоленко родилась в Красноярске. В 2002 г. окончила Красноярскую государственную академию музыки и театра.

С 2002-го по январь 2018-го служила в Самарском академическом театре драмы имени Горького, сыграв около 40 ролей.

За годы работы в Самаре была многократно отмечена различными наградами. Стала лауреатом премии народного артиста РФ Левкоева на VII Российском театральном фестивале в Нижнем Новгороде за исполнение роли Надежды Монаховой в спектакле «Варвары». Дважды становилась лауреатом конкурса «Самарская театральная муза»: за роль Шарлотты в «Дон Жуане» и за главную роль в спектакле «Леди Макбет». Лауреат премии «Браво» в номинации «Любимая актриса театрального сезона 2013/2014».

С февраля 2018 г. работает в Молодежном театре на Фонтанке. Среди ее ролей Евдокия Холоденко в легендарном спектакле Семена Спивака «Крики из Одессы» по пьесе Исаака Бабеля, жрица храма Артемиды Эрита в спектакле «Забыть Герострата» по пьесе Григория Горина, Мариэтта Риваль в «Кабале Святош» по пьесе Жана-Батиста Мольера и другие. Также в Молодежном театре идет моноспектакль Нины Лоленко «Я жду тебя, любимый…» по пьесе Франки Раме и Дарио Фо в постановке Спивака и Бориса Макарова.

Фотография: актерская мастерская «Доктор Чехов»