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    В Куйбышевском районе Самары ограничат движение транспорта на нескольких улицах

    11.07.2024

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    В Куйбышевском районе Самары ограничат движение транспорта на нескольких улицах

    В связи с работами на системе водоснабжения и водоотведения для строящихся и проектируемых объектов в жилом районе «Волгарь» c 05:00 15 июля до 23:59 18 июля будет ограничено движение транспорта в Куйбышевском районе по улице Александра Солженицына на участке от Архитекторов Щербачевых до Осетинской (дублер).

    Автобусы маршрута № 80 будут следовать по скорректированной схеме. С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

    В Куйбышевском районе Самары ограничат движение транспорта на нескольких улицах
    В Куйбышевском районе Самары ограничат движение транспорта на нескольких улицах
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