В Куйбышевском районе Самары ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В связи с работами на системе водоснабжения и водоотведения для строящихся и проектируемых объектов в жилом районе «Волгарь» c 05:00 15 июля до 23:59 18 июля будет ограничено движение транспорта в Куйбышевском районе по улице Александра Солженицына на участке от Архитекторов Щербачевых до Осетинской (дублер).

Автобусы маршрута № 80 будут следовать по скорректированной схеме. С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.