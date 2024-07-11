Проспект Кирова в Самаре приводят в порядок от Молодежной до Ново-Садовой

Проспект Кирова – одна из самых востребованных транспортных артерий Самары. Тут продолжается ремонт в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Участок, который обновят в текущем сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.

Работы начались в начале минувшей недели. Было отфрезеровано старое покрытие, люки смотровых колодцев специалисты привели в порядок, подняли на проектную высоту. Более 12 тысяч кв. м проезжей части подготовили к укладке асфальтобетонной смеси.

— Чтобы сцепление нового слоя покрытия с основанием было максимально надежным, перед укладкой участок тщательно подготавливаем: очищаем его от пыли, грязи, обрабатываем битумной эмульсией. Только после ее розлива занимаемся устройством нового покрытия, – рассказал Максим Гмирач, главный инженер подрядной организации – ООО «АВС».

На поверхности создается водонепроницаемый слой, который также повышает износостойкость дорожного полотна.

— Сейчас установилась благоприятная для укладки погода. Надо соблюдать строительные правила, работать оперативно и качественно, не использовать смесь, если ее температура стала ниже минимально допустимой. За всем этим мы постоянно следим, – пояснил Максим Гмирач.

Подрядчик также заверяет, что с продольным уклоном дороги сейчас все в порядке, водоотвод будет обеспечен в полной мере.

По проспекту Кирова идет довольно интенсивное движение, в том числе общественного транспорта. Поэтому рабочие всегда оставляют свободные полосы для проезда, а самые трудоемкие технологические операции, в том числе укладку, начинают ближе к полуночи, когда трафик снижается.

Если возникнет необходимость, мы свяжемся с МП «ТТУ», и на ночь питание контактной сети троллейбусной линии можем совсем отключить, – подчеркнул замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта депгорхоза Сергей Панфёров.

За работой на участке наблюдают и общественники, которые находятся во взаимодействии с подрядчиком.

— Не только местные жители ждут, когда рабочие устроят качественное и прочное покрытие. Проспект Кирова является одной из основных дорог города. Здесь ездит и грузовой транспорт, который направляется в промышленные зоны. К тому же и соседние улицы в этом году приведут в нормативное состояние. Речь идет о Георгия Димитрова, которая уже в ремонте, Молодежной, – отметила председатель совета ТОС «Первый Приволжский микрорайон» Наталия Хаткевич.

— Для обеспечения беспрепятственного движения граждан с ограниченными возможностями здоровья и другого маломобильного населения в местах выхода на пешеходные переходы смонтируют пандусы, для чего подрядчик будет понижать уровень бортовых камней, – добавил представитель профильного городского департамента.

При условии благоприятной погоды со всеми задачами на объекте подрядная организация намерена справиться в начале следующей недели.

Проспект Кирова ремонтировался и в прошлые годы. Его обновляют поэтапно. Планируется, что далее в ремонт возьмут протяженный участок на выезде из города: от Заводского шоссе до Ветлянской. На это предусмотрены дополнительные средства. Участок планируется отремонтировать до конца октября 2024 года. Работами будут охвачены и проезжая часть, и тротуары, включая пешеходные зоны возле оборонных и других промышленных предприятий, например, ведущие к ПАО «ОДК-Кузнецов» и к заводу «Экран».