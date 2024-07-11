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    «Мега-Лада» уступила команде из Владивостока

    11.07.2024

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    «Мега-Лада» уступила команде из Владивостока

    В четверг, 11 июля, на стадионе «Авангард» во Владивостоке прошла гонка командного чемпионата России. Тольяттинские спортсмены уступили местному «Востоку» со счетом 38:52.

    Как сообщает пресс-служба «Мега-Лады», в ходе соревнований Виктор Кулаков принес команде 12 баллов, Роман Лахбаум – девять, Евгений Сайдуллин и Арсений Зубков – по шесть очков, а Семен Грехов – пять.

    11 августа наша команда примет на своем треке «Башкирию».

    Фото обложки: администрация Владивостока

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