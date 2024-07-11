В Самаре благоустраивают территорию в Можайском переулке Советского района

В Самаре продолжается благоустройство дворов и общественных пространств. Ежегодно обновленные места становятся притягательными для жителей города и его гостей. Только по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году в областном центре 47 дворов приобретут современный вид. В Советском районе приводят в порядок территорию около дома Можайский переулок № 1 и ряда соседних МКД.

По словам директора МБУ «Советский» Алексея Распопова, жители знают о существующих программах по благоустройству и с удовольствием в них участвуют.

— Горожане видят реальные изменения в положительную сторону и хотят, чтобы территория рядом с их домами стала более благоустроенной, а двор функциональнее. Сейчас в Можайском переулке обновляют дорожное покрытие и входные группы, затем по желанию граждан сделают тротуар. Также появятся места для парковки автотранспорта. У каждого подъезда будут установлены новые лавочки и урны. Работы ведутся только в дневное время, чтобы не беспокоить людей, — пояснил он.

Как дополнил Алексей Распопов, это не единственный двор в Советском районе, который обновляют благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Например, около дома по адресу Александра Матросова № 11 работы уже завершены. Там появилось пространство для отдыха детей и взрослых — детская и спортивная площадки.

А говоря о работе в Можайском переулке представитель подрядчика Олег Гайдаров пояснил, что строители в плотном контакте с людьми, которые высказывают свои пожелания. Все идет по графику и даже с опережением. Срок окончания работ по контракту 31 августа, но вполне возможно, что их получится завершить раньше.

По словам жительницы Галины Мясниковой, двор давно нуждался в обновлении — дороги и входные группы требовали ремонта, а также для безопасности необходим был тротуар.

— Живу в этом микрорайоне уже сорок лет и постепенно все приводится в порядок. Если каждый внесет в благоустройство капельку своего труда, мы успеем сделать многое, — рассказала пенсионерка.

Как отметила управляющая ОСМ «Советский 4» Елена Мокеева, жители ранее приняли участие и в программе «Твой конструктор двора», и благодаря этому появились новые лавочки.

— А в дальнейшем планируют участвовать в различных мероприятиях, которые позволят сделать нашу Самару, наш Советский район и наш микрорайон еще более чистыми и комфортными, — пояснила она.

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