Роспотребнадзор не рекомендовал купаться на шести пляжах Самарской области

Специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на шести пляжах. Они расположены вблизи озер Орлово, Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске.

Также речь идет про зоны отдыха «Васильевка» и «Екатериновка» в Безенчукском районе и возле озера Банное в Сергиевском районе. Качество песка отвечает гигиеническим требованиям.

В этом году в Самаре открыли восемь пляжей. Специалисты надзорного ведомства следят за состоянием воды и песка. С начала сезона исследовали несколько сотен проб на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, а также на возбудителей инфекций.