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    Роспотребнадзор не рекомендовал купаться на шести пляжах Самарской области

    11.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Роспотребнадзор не рекомендовал купаться на шести пляжах Самарской области

    Специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на шести пляжах. Они расположены вблизи озер Орлово, Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске.

    Также речь идет про зоны отдыха «Васильевка» и «Екатериновка» в Безенчукском районе и возле озера Банное в Сергиевском районе. Качество песка отвечает гигиеническим требованиям.

    В этом году в Самаре открыли восемь пляжей. Специалисты надзорного ведомства следят за состоянием воды и песка. С начала сезона исследовали несколько сотен проб на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, а также на возбудителей инфекций.

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