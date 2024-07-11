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    Афиша на 11 — 18 июля: день рождения «Дома 77», японская чайная церемония и лекция об интимной безопасности

    11.07.2024

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    Афиша на 11 - 18 июля: день рождения «Дома 77», японская чайная церемония и лекция об интимной безопасности

    На этой неделе мероприятия удивляют своим многообразием. Каждый найдет по душе то, что ему близко. Выбираем.

    Выставка «Было/Не было»

    12 июля, 18:00 

    В музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было», посвященной сказкам Самарской Луки. Кураторы проанализировали образцы трех жанров: сказки, былички и легенды из сборника Дмитрия Садовникова «Сказки и предания Самарского края» (1884).

    Сказки на выставке представлены через инсталляцию «Волшебные предметы быта». Выставка познакомит посетителей как с адаптированными, так и с оригинальными версиями сказочных текстов. Былички иллюстрируются портретами их главных персонажей – потусторонних существ, включенных в народную демонологию, легенды – видами Жигулевских гор и историческими персонажами из сборника.

    (12+)
    Афиша на 11 - 18 июля: день рождения «Дома 77», японская чайная церемония и лекция об интимной безопасности

    День рождения «Дома 77»

    13 июля, 18:00

    Отмечать день рождения планируется большим концертом на летнике, ночным маркетом, открытием выставок в «Gallery 419», серией мастер-классов, экскурсией по кластеру и многим другим.

    (16+)
    Афиша на 11 - 18 июля: день рождения «Дома 77», японская чайная церемония и лекция об интимной безопасности

    «Страшный фестиваль»

    13 июля, 19:00

    Во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль». Мероприятие посвящено феномену страшного от эпохи модерна до наших дней — о том, что раньше было страшным, а теперь кажется смешным. Посетителей ждут лекции о городском фольклоре от приглашенных лекторов, показ «леденящих душу» немых фильмов под музыку.

    (16+)
    Афиша на 11 - 18 июля: день рождения «Дома 77», японская чайная церемония и лекция об интимной безопасности

    Лекция об интимной безопасности

    13 июля, 18:00

    Согласно статистике ВОЗ, количество женщин, переживших насилие со стороны интимного партнера, стремится к 736 миллионам. Также, каждая четвертая девочка и каждый шестой мальчик в мире сталкиваются с сексуализированным насилием до 18 лет. 

    На лекции в «Доме 77», посвященной интимной безопасности взрослых и детей,  расскажут о том, как реагировать на нарушение ваших границ, какими способами возможно защитить себя и как можно помочь жертве, если вы сами стали свидетелем насилия.

    (16+)
    Афиша на 11 - 18 июля: день рождения «Дома 77», японская чайная церемония и лекция об интимной безопасности

    Детский мастер-класс и просмотр фильма

    14 июля, с 11:00

    В музее Эльдара Рязанова пройдет мероприятие «Сказочный июль. Конек-Горбунок». Юные посетители под руководством экскурсовода, сотрудника музея Софьи Богатовой, создадут самодельную книжку и узнают, как написать собственную сказку. А затем гостей ждет показ фильма «Конек-Горбунок» режиссера Александра Роу.

    (6+)
    Афиша на 11 - 18 июля: день рождения «Дома 77», японская чайная церемония и лекция об интимной безопасности

    Закрытие японского фестиваля

    14 июля, 16:00

    В ТРК «Космопорт» пройдет закрытие японского фестиваля в Самаре. Гостей ждут традиционная чайная церемония, выступления по народным боевым искусствам и мастер-классы.

    (0+)
    Афиша на 11 - 18 июля: день рождения «Дома 77», японская чайная церемония и лекция об интимной безопасности

    Фотографии: архив «СГ»

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