Афиша на 11 — 18 июля: день рождения «Дома 77», японская чайная церемония и лекция об интимной безопасности

Лекция об интимной безопасности

13 июля, 18:00

Согласно статистике ВОЗ, количество женщин, переживших насилие со стороны интимного партнера, стремится к 736 миллионам. Также, каждая четвертая девочка и каждый шестой мальчик в мире сталкиваются с сексуализированным насилием до 18 лет.

На лекции в «Доме 77», посвященной интимной безопасности взрослых и детей, расскажут о том, как реагировать на нарушение ваших границ, какими способами возможно защитить себя и как можно помочь жертве, если вы сами стали свидетелем насилия.

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