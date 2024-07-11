Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре в этом году отменили

Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» (12+) в этом году не состоится. Об этом заявили организаторы культурного мероприятия на странице в соцсети «ВКонтакте».

Причиной отмены стало то, что в прошлом году фестиваль проводился при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году команда не выиграла грант, в связи с чем «Пластилиновый дождь» отменили.

Первый раз фестиваль провели в 2011-м. С 2020-го по 2022-й годы мероприятие не проводили.