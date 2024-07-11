     Версия для слабовидящих
    Поиск

    Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре в этом году отменили

    11.07.2024

    281

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре в этом году отменили

    Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» (12+) в этом году не состоится. Об этом заявили организаторы культурного мероприятия на странице в соцсети «ВКонтакте».

    Причиной отмены стало то, что в прошлом году фестиваль проводился при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году команда не выиграла грант, в связи с чем «Пластилиновый дождь» отменили.

    Первый раз фестиваль провели в 2011-м. С 2020-го по 2022-й годы мероприятие не проводили.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации