В Самаре реорганизуют спецкомбинат ритуальных услуг

Спецкомбинат ритуальных услуг Самары получит новый статус. Ранее предприятие работало в качестве муниципального предприятия, а теперь станет муниципальным бюджетным учреждением. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

В документе указано, что причиной реорганизации стала необходимость соблюдения требований статьи федеральных законов. Цель изменений – повышение эффективности использования муниципального имущества.

Расходы на мероприятия по реорганизации составят 25 тысяч рублей. Работу в этом направлении проведут департаменты управления имуществом и экономического развития, инвестиций и торговли до 30 сентября этого года.