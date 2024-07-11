     Версия для слабовидящих
    Поиск

    В Самаре реорганизуют спецкомбинат ритуальных услуг

    11.07.2024

    390

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре реорганизуют спецкомбинат ритуальных услуг

    Спецкомбинат ритуальных услуг Самары получит новый статус. Ранее предприятие работало в качестве муниципального предприятия, а теперь станет муниципальным бюджетным учреждением. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

    В документе указано, что причиной реорганизации стала необходимость соблюдения требований статьи федеральных законов. Цель изменений – повышение эффективности использования муниципального имущества.

    Расходы на мероприятия по реорганизации составят 25 тысяч рублей. Работу в этом направлении проведут департаменты управления имуществом и экономического развития, инвестиций и торговли до 30 сентября этого года.

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации