Председатель ТОС «Крутые Ключи» о «прямой линии» с Вячеславом Федорищевым: «Как и все жители города, региона хочу, конечно, чтобы вопросы, накопившиеся не за один год, решались»

В среду, 10 июля, прошла «прямая линия» с руководителем области Вячеславом Федорищевым. Своими впечатлениями поделилась председатель ТОС «Крутые Ключи» Светлана Матюкова:

— Посмотрела с большим удовольствием прямую линию с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. Прямой эфир получился очень обширный, задано много вопросов от жителей и Самары, и области в целом. И хотя врио губернатора достаточно недавно приступил к своим обязанностям, но он уже не просто в курсе очень многих вопросов, а погружен в них и находит решения. Для меня, как для жителя Самары, это важно. Как и все жители города, региона хочу, конечно, чтобы вопросы, накопившиеся не за один год, решались. Поэтому и ценна такая форма общения, возможность каждому задать свой вопрос.

Конечно, все вопросы были острые. Но и для меня, как автолюбителя, и для многих жителей, больная тема – дороги. Но есть и другие. Вот, у нас, во-первых, смотрите, у нас в микрорайоне на улице Школьной несколько лет назад планировали постройку школы начального блока примерно на 400 с чем-то мест. С приходом врио губернатора, и ему за это большое спасибо, принято решение построить школу побольше, потому что детей у нас очень много, и даже сразу нашлось место под строительство более объемной школы. Но у жителей микрорайона просьба на место, где планировалась маленькая школа, на это место, поставить учреждение культуры – дом, дворец, называйте это, как хотите. Повторюсь, у нас очень много детей, да и для взрослых будет польза.

У нас сейчас в микрорайоне идет реконструкция площадки летнего кинотеатра. Сейчас у нас это единственное место, где мы, жители, можем проводить какие-нибудь праздники, какие-то общественные мероприятия. Но оно на улице.

Фотография: телеграм-канал Вячеслава Федорищева