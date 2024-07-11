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    В Самарской области в ДТП за два дня погибли три человека

    11.07.2024

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    В Самарской области в ДТП за два дня погибли три человека

    В четверг, 11 июля, примерно в 11:20 на пятом км трассы «Кошки – Степная Шентала – Старое Максимкино – граница Республики Татарстан» произошло ДТП, в котором погибли два человека.

    По предварительной информации регионального ГУ МВД России, 57-летний водитель «Мицубиси» ехал со стороны Республики Татарстан в направлении села Кошки. В пути он не справился с управлением, попал на «встречку» и столкнулся с «двенадцатой». За рулем отечественного авто был 39-летний автомобилист.

    В результате на месте происшествия погибли водитель иномарки и пассажир отечественного авто. Прибывшие сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

    Еще одно смертельное ДТП произошло в среду, 10 июля, в 20:45. По предварительной информации областного главка, на обводной дороге села Челно-Вершины водитель отечественного авто сбил 66-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

    Фото обложки: ГУ МВД России по Самарской области

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