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    Ученых Самарского университета наградили медалями РАН

    11.07.2024

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Ученых Самарского университета наградили медалями РАН

    Президиум Российской академии наук (РАН) подвел итоги конкурса среди молодых исследователей за прошлый год. Медалей удостоились 49 молодых ученых и 35 студентов, в том числе из Самарского университета им. Королёва.

    Как сообщает пресс-служба вуза, медали и премии РАН по направлению «Общая физика и астрономия» получила работа «Аксиконоподобные оптические элементы для формирования и детектирования лазерного излучения» кандидатов физико-математических наук Дмитрия Савельева, Сергея Дегтярева и Павла Хорина.

    По словам Дмитрия Савельева, исследовательскую работу посвятили созданию оптических элементов для управления светом и лазерным излучением.

    – Управление светом и его свойствами важно и в рамках будущих работ по созданию оптического компьютера, который, как ожидается, станет следующим этапом развития вычислительной техники, – пояснил он.

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