Ученых Самарского университета наградили медалями РАН

Президиум Российской академии наук (РАН) подвел итоги конкурса среди молодых исследователей за прошлый год. Медалей удостоились 49 молодых ученых и 35 студентов, в том числе из Самарского университета им. Королёва.

Как сообщает пресс-служба вуза, медали и премии РАН по направлению «Общая физика и астрономия» получила работа «Аксиконоподобные оптические элементы для формирования и детектирования лазерного излучения» кандидатов физико-математических наук Дмитрия Савельева, Сергея Дегтярева и Павла Хорина.

По словам Дмитрия Савельева, исследовательскую работу посвятили созданию оптических элементов для управления светом и лазерным излучением.

– Управление светом и его свойствами важно и в рамках будущих работ по созданию оптического компьютера, который, как ожидается, станет следующим этапом развития вычислительной техники, – пояснил он.