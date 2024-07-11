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    В Самаре состоится второй хакатон «Креатив на Волге»

    11.07.2024

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре состоится второй хакатон «Креатив на Волге»

    В Самаре на площадке креативного кластера «Станкозавод» 17 и 18 августа пройдет творческий хакатон «Креатив на Волге».

    Участники смогут предложить собственные решения по четырем направлениям: «Самарская идентичность», «Разработка креативного пространства», «Ивент-дизайн» и «Партнерский трек».

    Подать заявку можно на официальном сайте. Оценивать команды будут федеральные и региональные эксперты: представители креативных индустрий, директора по маркетингу ведущих компаний, предприниматели, девелоперы, представители министерств по культуре и туризму Самарской области.

    Также в рамках хакатона пройдет бесплатный летний фестиваль креативных индустрий. Состоятся лекции, интеграции крупных брендов, выступят диджеи.

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