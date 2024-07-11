На самарской телебашне включат подсветку с флагом России и вечным огнем 

В пятницу, 12 июля, на самарской телебашне включат подсветку — флаг России и вечный огонь — в честь 81-летия битвы под Прохоровкой. Это крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.

В битве у железнодорожной станции Прохоровка в Белгородской области задействовали до 1,2 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок со стороны немецких и советских войск. Немцам не удалось взять стратегически важную станцию и изменить ход Курской битвы, а их армия понесла крупные потери.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, подсветка будет работать с 21:00 до 00:00 часов по местному времени.

В Белгородской области 12 июля отмечается как День Прохоровского поля, он нерабочий. Однако из-за угрозы обстрелов ВСУ праздничные мероприятия не проводятся.

Фото обложки: правительство Самарской области