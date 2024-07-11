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    На самарской телебашне включат подсветку с флагом России и вечным огнем 

    11.07.2024

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    На самарской телебашне включат подсветку с флагом России и вечным огнем 

    В пятницу, 12 июля, на самарской телебашне включат подсветку — флаг России и вечный огонь — в честь 81-летия битвы под Прохоровкой. Это крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. 

    В битве у железнодорожной станции Прохоровка в Белгородской области задействовали до 1,2 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок со стороны немецких и советских войск. Немцам не удалось взять стратегически важную станцию и изменить ход Курской битвы, а их армия понесла крупные потери.

    Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, подсветка будет работать с 21:00 до 00:00 часов по местному времени. 

    В Белгородской области 12 июля отмечается как День Прохоровского поля, он нерабочий. Однако из-за угрозы обстрелов ВСУ праздничные мероприятия не проводятся.

    Фото обложки: правительство Самарской области

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