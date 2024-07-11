В Самаре создали спутник с самым острым в России гиперспектральным «зрением»

В Самарском университете им. Королёва совместно с частной космической компанией создали наноспутник с рекордной остротой гиперспектрального «зрения». Специалисты смогут из космоса увидеть то, что нельзя обнаружить с помощью обычной оптики, сообщает пресс-служба вуза.

Шестиюнитовый космический аппарат на базе наноспутниковой платформы ученые уже собрали, на нем завершили интеграцию полезной нагрузки. Спутник прошел функциональные испытания и ожидает предполетной подготовки.

На нем установили компактный гиперспектрометр, созданный в Самарском университете. Прибор отличается очень высокой разрешающей способностью — 7 метров на пиксель. Это больше показателей многих гораздо более крупных космических аппаратов мониторинга Земли. Наноспутников со столь острым «зрением» ранее в России не создавали.

Гиперспектральное «зрение» помогает более эффективно вести экологический мониторинг, следить за состоянием лесов и сельскохозяйственных посевов. Также с его помощью можно отслеживать возникновение лесных пожаров и выполнять другие задачи.

Космический аппарат планируют запустить в космос в конце 2024 года.

Фото: Самарский университет