     Версия для слабовидящих
    Поиск

    В Самаре создали спутник с самым острым в России гиперспектральным «зрением»

    11.07.2024

    353

    Автор:

    В Самаре создали спутник с самым острым в России гиперспектральным «зрением»

    В Самарском университете им. Королёва совместно с частной космической компанией создали наноспутник с рекордной остротой гиперспектрального «зрения». Специалисты смогут из космоса увидеть то, что нельзя обнаружить с помощью обычной оптики, сообщает пресс-служба вуза.

    Шестиюнитовый космический аппарат на базе наноспутниковой платформы ученые уже собрали, на нем завершили интеграцию полезной нагрузки. Спутник прошел функциональные испытания и ожидает предполетной подготовки.

    На нем установили компактный гиперспектрометр, созданный в Самарском университете. Прибор отличается очень высокой разрешающей способностью — 7 метров на пиксель. Это больше показателей многих гораздо более крупных космических аппаратов мониторинга Земли. Наноспутников со столь острым «зрением» ранее в России не создавали.

    Гиперспектральное «зрение» помогает более эффективно вести экологический мониторинг, следить за состоянием лесов и сельскохозяйственных посевов. Также с его помощью можно отслеживать возникновение лесных пожаров и выполнять другие задачи.

    Космический аппарат планируют запустить в космос в конце 2024 года.

    Фото: Самарский университет

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате 
    В субботу, 13 июля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП — 18-летний водитель сбил 12-летнего ребенка на самокате. Как сообщает […]

    Новости

    Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает день рождения  
    В воскресенье, 14 июля, глава региона Вячеслав Федорищев отмечает 35-летний юбилей. Напомним, его назначил на должность в конце мая президент России Владимир Путин. […]

    Новости

    Самарцы оценили идеальный отпуск в 172 тысячи рублей на одного человека
    Жители Самары рассказали, сколько стоит идеальный отпуск. По их мнению, он бы обошелся бы в 172 тысячи рублей на одного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации